Koos Ameerika Ühendriikide presidendiga olid kaasas ka tema abikaasa Melania, tütar Ivanka, väimees Jared Kushner ja suur hulk Valge Maja nõunikke, vahendasid BBC, Reuters jt.

Pärast paavstiga kohtumist saab Trump Roomas kokku ka Itaalia presidendi ja peaministriga. Seejärel lendab ta juba edasi Brüsselisse, et seal kohtuda Belgia esindajatega ning neljapäeval toimub samas linnas juba NATO tippkohtumine.

Reedel aga osaleb Trump Sitsiilias G7 tippkohtumisel.

Vatikani ja Itaalia külastamine on president Trumpi esimese välisreisi kolmas peatuspaik - nädalavahetusel käis ta Saudi Araabias, kus kohtus ka mitmete teiste moslemimaade juhtidega, ning käesoleva nädala esimese poole veetis ta Iisraelis ja Palestiinas.

Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw

Pres. Trump has arrived at the Vatican for his first audience with Pope Francis. https://t.co/qiJAkWQtHx pic.twitter.com/gvxwCGujXl