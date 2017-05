IRL on kaotanud kahe aastaga üle 500 liikme

Kui kaks aastat tagasi maikuus oli Isamaa ja Res Publica Liidus (IRL) ligi 9600 liiget, siis nüüd on nende arv vähenenud enam kui 500 inimese võrra.

Äriregistri andmetel kuulub Isamaa ja Res Publica Liitu 9061 liiget. Aprilli keskpaigaga võrreldes on IRL kaotanud ligi 50 liiget.

IRL-i liikmeskonna tippaeg oli 2011. aastal kui erakonda kuulus ligi 9900 liiget.

"Igal aastal liitub erakonnaga uusi inimesi, kuid on ka neid, kes lahkuvad," ütles ERR-ile erakonna pressiesindaja Kristiina Herodes. Ta lisas, et suur liikmearvu muutus on tingitud mitmest asjaolust.

"Erinevalt konkurentidest ei ole IRL teinud spetsiaalseid liikmehõivekampaaniaid suurendamaks liikmeskonda. Teiseks läksime eelmise aasta lõpul üle uuele andmebaasile, mille tulemusel korrastusid andmed ja muutus ka liikmete arv," põhjendas pressiesindaja.

Ene Ergma sõnul läks IRL poliittehnoloogiaga kaasa

Kõige tuntum lahkuja IRL-ist oli möödunud aastal riigikogu endine esimees Ene Ergma. Ta põhjendas ajakirjanikele oma otsust sõnadega, et IRL tõmbleb siia-sinna.

"See tõmblemine ei meeldi ei konservatiivsele erakonnale ega ka konservatiivsele valijaskonnale." Ergma väitel tehti poliittehnoloogiat ja püüda meeldida kõigile, selle asemel et oma alalisi valijaid hoida.

Tuntumatest inimestest lahkus IRL-ist mullu ka ettevõtja ja endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, kes kandideeris kunagi ka erakonna esimeheks.

Ka Männiku sõnul pettus ta erakonna juhtimises ning teatas, et tahab hoopis koos sotsiaaldemokraatidega Eestis lokkava palgavaesuse vastu võitlema asuda.

Postimees kirjutas toona, et Männiku sõnul viisid lahkumiseni sotside pakkumine ning asjaolu, et pärast mullusuviseid esimehevalimisi pole ta saanud IRL-i juhtimises ega poliitika kujundamises kaasa rääkida.

"Mina tahan tegeleda Eesti arenguga ja see üks aasta ja neli kuud, mis ma olin IRL-is, seda ei juhtunud. Ma loodan, et ma nüüd saan," põhjendas Männik, kes oli IRL-ia alla aasta. Äriregistri andmetel Männik siiski sotsiaaldemokraatliku erakonda astunud ei ole.

Reet Treile sai otsustavaks kooseluseaduse ignoreerimine

Mullu sügisel lahkus IRL-ist ka ettevõtja Reet Trei. Ta nimetas ERR-ile lahkumiste peamisteks põhjusteks juhtimisstiili ja suhtumise kooseluseadusesse. "Ei taha tuld ja tõrva erakonna kohta öelda, aga põhjuseid kogunes aastate jooksul palju. Aga kui kooseluseadus ja kristlikud põhimõtted mängu toodi, siis minu jaoks oli see piiriks," märkis Trei.

Trei ütles, et plaanib poliitikasse tagasi tulla, kuid kindlat erakondlikku eelistust ei nimetatud. Ta välistas vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), kelle esindajad on kooseluseaduse häälekad vastased. "Kindlasti mitte," ütles Trei.

Jaanus Härmsi sõnul on IRL loobunud rahvuskonservatiivsetest väärtustest

Kõik EKRE-st nii ei arva. Esmaspäeval teatas EKRE, et IRL-i nimekirjas Harku vallavolikokku valitud väikeettevõtja Jaanus Härms otsustas kandideerida kohalikel valimistel nende nimekirjas.

"Kaks valimistsüklit olen osalenud IRL-i nimekirjas, kuid täna tunnen, et ei saa enam kuuluda erakonda, mis on rahvuskonservatiivsetest väärtustest loobunud," ütles Härms EKRE pressiteate vahendusel.

"Kuna tänasel päeval esindab rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet Eestis ainult EKRE, siis olen otsustanud erakonnaga liituda ning panustada läbi selle oma kogukonna arengusse. Seisan muu hulgas ka selle eest, et minu kodukohas oleks kaitstud rahvuslikud väärtused, mida riigi tasandil on järjepanu tagaplaanile surutud."