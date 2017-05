Duterte sai Trumpilt kiita ja kohtus Putiniga

Ühtlasi kutsus Trump Duterte külla.

Trumpi sõnul teeb Duterte "uskumatult head tööd" uimastikuritegevuse vastu võitlemisel ehk tõsise probleemi lahendamisel, mis vaevab suurt hulka riike, sealhulgas ka Ühendriike.

"Ma tahtsin helistada ja seda öelda," sõnas Trump. USA president ütles, et Duterte võib "igal ajal, mil tahab" Valgesse Majja külla tulla veel enne kahe riigipea novembriks kokkulepitud kohtumist Filipiinidel.

Duterte vastas, et uimastid on tema rahva nuhtluseks ja riigipea kohus on selles osas otsustavaid samme astuda.

USA meedia: Trump nimetas Kimi Jong-uni "tuumarelvadega hulluks"

Ühendriikide president Donald Trump nimetas telefonivestluses Filipiinide presidendi Rodrigo Dutertega Põhja-Korea riigijuhti Kim Jong-uni "tuumarelvadega hulluks", vahendas USA meedia teisipäeval.

Valge Maja kirjeldas 29. aprilli telefonikõnelusi "väga sõbraliku vestlusena". Trump ütles paar päeva hiljem, et tal "oleks au" õigete tingimuste korral Kimiga kohtuda.

Ühendriikide riigipea rääkis telefonivestluses olukorra võimalikust dramaatilisest eskaleerumisest Korea poolsaarel, vahendasid väljaanded Washington Post ja The Intercept vestluse protokolli, mille koostas Filipiini valitsus.

"Me ei saa lubada tuumarelvadega hullul piiramatult tegutseda. Meil on 20 korda rohkem tulejõudu kui temal, aga me ei taha seda kasutada," lausus Trump kahele tuumaallveelaevale viidates, mille USA kaitseministeerium aprillis piirkonda saatis.

Trump päris Dutertelt ka, kas tema arvates on Kim "stabiilne või ebastabiilne". Filipiini riigipea vastas, et tema Põhja-Korea kolleegi "mõistus ei tööta ja ta võib ühel hetkel lihtsalt ära pöörata".

Kimi "käes on ohtlik mänguasi, mis võib põhjustada kogu inimkonnale palju piina ja kannatusi", lausus Duterte.

USA president rõõmustas samas Põhja-Korea raketikatsetuste nurjumise üle, öeldes, et "kõik tema raketid kukuvad alla ja see on hea uudis".

Rääkides Hiinast ja tema võimest Pyongyangist lähtuvat tuumaohtu tõrjuda, ärgitas Trump Filipiini ametivenda Hiina presidendile Xi Jinpingile helistama ja talle survet avaldama.

"Ma loodan, et Hiina lahendab probleemi. Neil on tõepoolest olemas hoovad, sest suur osa nende kraamist läbib Hiinat," ütles Ühendriikide president. "Aga kui Hiina seda ei tee, teeme seda meie."

Duterte oli sama meelt, öeldes, et "päeva lõpuks peab viimane kaart, äss, olema Hiinal".

Ta lisas hoiatavalt, et "teine valikuvõimalus on tuumaplahvatus ja seda ei taha keegi".

Duterte Putinile: Filipiinid vajavad kaasaegset relvastust

Filipiinid vajavad äärmusrühmitusega ISIS võitlemiseks tänapäevast relvastust, ütles president Rodrigo Duterte teisipäeval Moskvas.

"Loomulikult vajab meie riik tänapäevast relvastust, meil olid teatavad tellimused USA-s, kuid praegu ei suju asjad seal ülearu hästi. Ja Islamiriigiga võitlemiseks, et lüüa lahinguid nende üksuste ja rühmadega, vajame tänapäevast relvastust," ütles Duterte.

Filipiinide juht lisas: "Loomulikult me, ja mina isiklikult, härra president, tulime selleks, et tagada teie toetus ja paluda teie abi."

Vene-Filipiinide kahepoolsetest suhetest rääkides märkis Filipiinide president, et Moskva on tema riigi lähedane sõber ja neil on Venemaa vastu samasugused tunded.

"Tahaksime teha tööd meie kahepoolsete suhete edasise tugevdamise nimel kõigis suunis. Loomulikult on teie riik meie jaoks ustav partner ja soovime teile, et vaatamata millelegi, juhtuks teie riigis selliseid asju nagu meil võimalikult harva," ütles Duterte, lisades: "Tulin täna selleks, et kindlustada teie toetus ja kinnitada meie sõprust".

Putin: loodetavasti õnnestub konflikt Filipiinidel peagi lahendada

Vene president Vladimir Putin avaldas lootust, et Filipiinidel puhkenud konflikt, mille tõttu ühes provintsis kehtestati sõjaseisukord, õnnestub lahendada vähimate kaotustega.

"Tahaksin meie vestluse alguses avaldada kaastunnet seoses inimeste hukkumisega terrorirünnaku tagajärjel teie riigis," ütles Putin teisipäeva õhtul Kremlis kohtumisel Filipiinide presidendi Dutertega.

"Mina ja mu ametivennad suhtume täie mõistmisega sellesse, et te olete sunnitud kiiresti kodumaale naasma. Tahaksin loota, et konflikt, millest te äsja rääkisite, lahendatakse võimalikult kiiresti ja vähimate kaotustega," rõhutas Vene president.

Kohtumise alguses ütles Duterte, et peab oma külaskäigu katkestama ja naasma kodumaale seoses äärmusrühmituse ISIS rünnakuga.

"Islamiriigi üksused hõivasid ühe provintsi, kokkupõrked, lahingud käivad praegugi. Pean kahjuks sinna lendama ja olema seal. Seal hukkuvad inimesed," ütles Filipiini president.