OÜ Circle K esitas kaubamärgi vaidluses tanklakett Circle K vastuhagi

Harju maakohus andis tanklaketile Circle K Stores Inc. kaubamärgi Circle K kasutamise vaidluses firmaga Circle K OÜ mai lõpuni aega viimase vastuhagile vastamiseks.

Maakohus võttis 9. mail Circle K OÜ vastuhagi Circle K Stores Inc. vastu menetlusse ja andis tanklaketile kuni 29. maini aega vastamiseks.

Circle K Stores Inc. taotles eelistungi edasilükkamist seoses vastuhagile vastuse koostamisega ning kohus leidis, et taotlus on põhjendatud ja määras uue eelistungi 6. septembrile.

Tanklakett taotleb, et kohus keelaks Circle K OÜ-l kasutada nende registreeritud kaubamärki Circle K.

Tanklakett leiab, et osaühing on valinud enda äriühingu nimeks juba kaubamärgiga kaitstud nime ja seda ilma selle omaniku nõusolekuta.

Osaühing aga leiab oma vastuhagis, et kohus peaks tunnistama Circle K Stores Inc. kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks.

Osaühingu Circle K asutas Toomas Uustalo ning firma on registreeritud Tallinnas ühte Volta tänava korterisse, äriregistris tehti firma kohta esmakanne 2015. aasta 28. oktoobril. Teade Statoili jaamadel Circle K kaubamärgi kasutuselevõtu kohta sai avalikuks sama aasta septembris.

Tanklakett Circle K-l on Eestis 77 teenindusjaama ning ligi 700 töötajat.

Osaühing Circle K tegevusalaks on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.