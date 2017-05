Savisaare terviseekspertiis valmib 9. juuniks

Savisaar esitas Harju maakohtule päringu, saamaks teada, kes tema tervislikku olukorda hindavasse komisjoni kuuluvad, kuid kohus seda ei avaldanud.

"Ka kohtule endale ei ole teada, kes komisjoni kuuluvad, peale komisjoni esimehe, ja see ei ole hetkel kohtu jaoks ka oluline. Kaitsja viitas, et ekspertide nimesid on vaja seoses õigusega vajadusel esitada taandusi. Kaitsjale vastati, et keegi ei ole kelleltki taanduse õigust ära võtnud, aga see ei tähenda, et ekspertide nimed peavad enne ekspertiisi kindlasti teada olema, vaid need nimed saab ekspertiisile allutatud isik teada ekspertide juurde saabudes," märkis Harju maakohtu pressiesindaja.

Pressiesindaja sõnul valmib esialgse info kohaselt ekspertiis 9. juuniks, kui ei teki mingeid ootamatuid takistusi.

"Seega on vähemalt käesoleva hetke seisuga jõus esialgne plaan alustada asja kohtulikku arutamist 12. juunil ning sellest on teavitatud kõiki menetlusosalisi," lisas pressiesindaja.

Harju maakohus määras Savisaarele terviseekspertiisi aprilli keskel ning Savisaart esialgu veel kohtu alla ei antud. Ülejäänud süüasja osaliselt andis aga kohus oma 13. aprilli määrusega kohtu alla. Ühtlasi ei rahuldanud kohus Alexander Kofkini, Aivar Tuulbergi ja Hillar Tederi kaitsjate taotlust süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile.

Riigiprokuratuur on esitanud süüdistused korruptsioonikuritegudes kohtumäärusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, volikogu esimehele Kalev Kallole, endisele linnavalitsuse nõunikule Priit Kutserile, MTÜ-le Eesti Keskerakond ning viiele ettevõtjale: Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile ja Aivar Tuulbergile.