Riigihalduse minister Mihhail Korb: mina pole NATO liikmesuse poolt

Riigihalduse minister Mihhail Korb (KE) märkis Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pressiavalduses palus Korb vabandust ja teatas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid.

Lääne Elu kirjutab, et teisipäevasel kohtumisel küsimusterahe alla sattunud minister Korb rääkis veteranidele, et ta ei toeta Eesti NATO liikmeks olemist ning soomlaste riigikaitsepoliitika meeldib talle rohkem.

Veteranide hulgast kostus, et raha, mis kulub relvastusele, tuleks anda hoopis pensionäridele. "See on NATO nõudmine, Eesti on NATO liige. Mina pole kaitseminister. Tuleb teile kaitseminister külla, küsige temalt," ütles Korb.

Samas nõudis kohtumisel olnud seltskond lehe andmetel enamat. "Pole vaja üles kütta, pole vaja kütta, võtame asja rahulikult," üritas Korb seltskonda rahustada.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," rääkis Korb.

Korbi avaldus: toetan Eesti kuulumist NATO-sse

Minister Korb tegi pärastlõunal avalduse, kus teatas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid. "Korbi sõnul peab Eesti olema NATO aktiivne liige ning panustama alliansi töösse, sest ühtne ja tugev liit on Eesti kaitsevõime oluliseks aluseks," seisab rahandusministeeriumi pressiteates.

Korb vabandas oma Haapsalu esinemise eest. "Kinnitan siinkohal, et toetan täielikult Eesti kuulumist NATO-sse ning meie liitlaste tööd ja kohalolekut Eesti kaitsevõime tugevdamisel," ütles Korb. "USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Taani ja teiste liitlaste toetus on nähtav ja oluline."

Korb lisas, et oma sõnavõtus pidas ta silmas eelkõige tugeva ja iseseisva kaitsevõime arendamise olulisust. "Eesti liikmelisus NATOs on tugevdanud meie julgeolekut, oleme saanud nii praktilist kui ka poliitilist toetust oma julgeolekupoliitika eesmärkide täitmiseks ning pean seda meile väga oluliseks."

Korb on kohalikel valimistel Keskerakonna esinumber Tallinna kesklinna piirkonnas.