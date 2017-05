Reformierakond tutvustas Arot kandidaadina kolmapäeval Kuressaare Raekoja keldris toimunud pressikonverentsil.

Aro sõnul pakatab ta teotahtest, et mandril kogutud teadmisi ühtse Saaremaa valla ülesehitamisel rakendada. "Olen tõesti läbi ja lõhki saarlane, minu juuri võib leida Kõinastu laiult, Kärlalt, sündinud olen Tornimäel ja kümme aastat elanud-koolis käinud Leisis," rääkis Aro.

Aro ütles, et tulevikus ei välista ta Reformierakonna liikmeks astumist.

"Parim kandidaat on meie jaoks see inimene, kellel on piisavalt teadmisi, kellel on piisavalt kogemusi struktuuride ülesehitamisel, nende juhtimisel ja kellel on elukogemust. Ja kindlasti oli lisaväärtus sellele ka, et tegemist on naisterahvaga," kommenteeris ERR-ile valikut Reformierakonna Saaremaa piirkonna juht Kalle Laanet.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur väljendas rõõmu Tiiu Aro Reformierakonna meeskonnaga liitumise üle. "Tema pikaaegne kogemus erinevatel kõrgetel ametikohatel on meile suureks abiks," ütles Pevkur.

Mitteametlikult on sotsiaaldemokraatlik erakond teada andnud, et nende Saaremaa vallavanema kandidaat sügisestel valimistel saab olema praegune Kuressaare linnapea, samuti parteitu Madis Kallas. Teised erakonnad ja ka valimisliit Saarlane pole oma vallavanema kandidaate veel tutvustanud.

Aro esitas eelmisel nädalal tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile lahkumisavalduse, paludes vabastada end terviseameti peadirektori kohalt alates 1. juulist.

Aro ütles Postimehele, et tervisekaitseinspektsiooni baasil 2010. aastal loodud terviseameti uus maja sai lõpuks valmis ja kõik Tallinna üksused saavad lõpuks uude majja kokku kolida.