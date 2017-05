Käesoleval nädalal liikmesriikidele saadetud 18-leheküljelises dokumendis, millel on nii Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski kui ka Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri allkiri ja millega on jõudnud juba tutvuda Financial Times ja Bloomberg, on kirjas, et otsus praegu Londonis asuvate Euroopa Ravimiameti (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järgmiste asukohtade asjus tehakse käesoleva aasta oktoobriks, vahendas EUobserver.

Plaani kohaselt annab Euroopa Komisjon liikmesriikide taotlustele hinnangu septembri keskpaigaks ning EL-i ministrid teevad otsuse oktoobris. Hääletatakse nii kaua, kuni selgub kaks finalisti ning võitjat peab toetama enamus liikmesriikidest.

EL-i eesmärgiks on, et nimetatud asutused oleksid täielikult töötamas 2019. aasta märtsis, kui Suurbritannia eeldatavalt Euroopa Liidust lahkub.

Liikmesriigid, kes soovivad EMA-t või EBA-t enda juurde, peavad vastava taotluse esitama 31. juuliks.

Tingimusteks on, et ükski liikmesriik ei saa enda juurde mõlemat asutust, ning uueks asukohaks olevas linnas peab olema saadaval piisavalt hotellikohti - EMA puhul 30 000 külalise jaoks aastas ning EBA puhul 9000 inimese jaoks aastas.

Samuti peab linnas olema adekvaatsed võimalused pakkumaks rahvusvahelist haridust EL-i asutuses töötavate inimeste laste jaoks. EMA puhul peab olema saadaval ka sobilik laoruum 34 000 kastist koosneva arhiivi jaoks.

Nimetatud kaks EL-i ametit annavad kokku tööd umbes 1000 inimesele.

Kriteeriumites arvestatakse ka 2003. aastast kehtinud põhimõtet, et uute ametite paigutamise puhul kaalutakse otsustusprotsessi ajal ka seda, millistes uutes liikmesriikides pole veel ühtegi EL-i asutust. Hetkel pole ühtegi EL-i asutust Bulgaarias, Rumeenias, Horvaatias, Küprosel ega Slovakkias.

EL-i ametite Londonist ära viimine on kulukas protsess ning EL eeldab selle eest tasub Suurbritannia.

Näiteks praegu kehtiva üürilepingu kohaselt peab EMA oma Londoni peakorteri eest maksma 16 miljonit eurot aastas ja seda kuni 2039. aastani, kusjuures lepingut ei saa praeguste tingimuste kohaselt varem üles öelda. EBA üürileping kehtib 2020. aastani, kuid amet saab selle kolm miljonit eurot makstes varem üles öelda.