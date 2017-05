Tallinn jätab BWM-i linna prügimajandusest kõrvale

Aas selgitas linnavalitsuse pressikonverentisl, et alates eelmise nädala lõpust teostab Nõmmel jäätmete vedu Tallinna jäätmete Taaskasutuskeskus.

Aas tõdes, et BWM seal piirkonnas oma ülesannetega toime ei tulnud. Samuti teostas BWM prügivedu Lasnamäe ühes piirkonnas, kus on teenus üle antud samuti Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele.

"Arvestades seda, et Nõmmel BWM-iga olid väga suured probleemid ja teadaolevalt on mitmes hankes tunnistatud parimaks pakkujaks BWM, siis me oleme otsustanud ka seda, et nendes hangetes me BWM-iga edasi ei lähe, sest see ettevõte pole oma tööga hakkama saanud," rääkis Aas.

"Haaberstis ja Kristiines oli täna BWM hangetes edukas, aga kui BWM-i kõrvale jätame, siis paremuselt järgmise pakkumise on teinud neis piirkondades OÜ Jaaksoni Linnahooldus. Tänaseks on olukord selline, kus Jaaksoni Linnahoolduse on omandanud Eesti Keskkonnateenused ja siit tulenevalt järgmine pakkuja ongi Eesti Keskkonnateenused," lisas linnapea kohusetäitja.

Tema sõnul ootab linn nüüd Eesti Keskkonnateenuseid lepingut sõlmima. "Kui nii Eesti Keskkonnateenused kui ka Ragn Sells on varasemalt öelnud, et tunnevad ennast turult kõrvalejäetuna, siis on Eesti Keskkonnateenustel hea võimalus näidata, et nad on endiselt huvitatud Tallinnas jäätmete vedamisest, selle töö teostamisest. Ma arvan, et nüüd on neil õige hetk ennast tõestada ning tulla ja sõlmida linnaga leping," rääkis ta.