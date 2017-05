Tsahkna ja Mikseri hinnangul peaks Korb valitsusest lahkuma

Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) ja välisminister Sven Mikser (SDE) leiavad, et keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb ei peaks kuuluma valitsusse, kui ei toeta Eesti kuulumist NATO-sse. Samal seisukohal on opositsioonipoliitikud.

"Teel Iraagist NATO tippkohtumisele Brüsselis pean hämmastusega lugema sellist seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse ministrilt. Eesti iseseisvuse ja julgeoleku garantii on kuulumine NATOsse. Kui valitsuse minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, siis tema koht ei ole valituses," kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias.

"Eesti julgeoleku garantiks on NATO liikmelisus ja arusaamine, et me ei ole kunagi enam üksi. Selle üle ei ole ruumi arutamiseks," lisas Tsahkna.

Välisminister Sven Mikser leiab, et keskerakondlaste eksimiste limiit on täis saanud. "Toom, Loone, Ivanova ja nüüd kabinetiliige Korb. Eksimise limiit on täis saanud. Loodan, et peaminister mõistab seda," kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

Mikser tuletas meelde, et koalitsiooni Keskerakonnaga poleks sündinud, kui erakond poleks kirjutanud selgelt ja ühemõtteliselt alla senise julgeolekupoliitilise kursi jätkumisele.

"Julgeolekuga Vene ruleti mängimise osas peab erakondade vahel ja erakondade sees valitsema nulltolerants. Usaldusväärsus NATO-liitlasena on meie rahvusliku julgeoleku nurgakivi. Meie liitlased on Eestisse lähetanud oma sõdurid, kes peavad olema valmis vajadusel oma elu hinnaga seisma meie riikluse ja iseseisvuse kaitsel. Me ise ei saa endale lubada ministrit, kes arvab, et Eesti kuulumine NATOsse on viga," rõhtuas Mikser.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt oli ebaõnnestunud ja kahetsusväärne. "Vabariigi valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ja pole muutunud," rõhutas Ratas.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teatas, et valitsuse käitumine muutub üha uskumatuks. Korbi seisukohtade meelemuutus NATO-sse kuulumise kohta ei ole Pevkuri hinnangul kuidagi siiras.

"Eks ikka see, mis meelel, see ka keelel. Korbi arvamus, et Eesti ei peaks NATOsse kuuluma, on vastuvõetamatu ja nõrgestab Eestit - selliste seisukohtadega inimene ei saa kuuluda valitsusse ja ta peaks koheselt astuma tagasi," sõnas Pevkur.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Herkel ütles, et Korbi avaldus kinnitab, aga et tegemist ei ole mitte lihtsalt ebapädeva ministriga, vaid valitsuse liikmega, kelle avaldused panevad kahtluse alla kogu Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika alused.

"Ministrile ei lähe Eesti riigikaitse vajadused lihtsalt korda ning tema suhtumine Atlandi-ülesesse koostöösse on negatiivne. Minister Korb peab tagasi astuma," seisab Herkeli kommentaaris.