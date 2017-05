Tsahkna sõnul peaks Korb valitsusest lahkuma

"Teel Iraagist NATO tippkohtumisele Brüsselis pean hämmastusega lugema sellist seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse ministrilt. Eesti iseseisvuse ja julgeoleku garantii on kuulumine NATOsse. Kui valitsuse minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, siis tema koht ei ole valituses," kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias.

"Eesti julgeoleku garantiks on NATO liikmelisus ja arusaamine, et me ei ole kunagi enam üksi. Selle üle ei ole ruumi arutamiseks," lisas Tsahkna.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt oli ebaõnnestunud ja kahetsusväärne. "Vabariigi valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ja pole muutunud," rõhutas Ratas.

Reformierakonna poliitik Kristen Michal seostas Korbi avaldust Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööleppega.

"Arvan, et selline erakond ei peaks valitsust juhtima. Valitsusliikme sõnum, et Eesti ei peaks NATOs olema paistab Keskerakonna ja Ühtse Venemaaga leppe taaselustamine. Eesti on mõne kuu pärast EL-i eesistujariik, ja asi läheb järjest piinlikkumaks," teatas Michal.

Michali sõnul meenuvad talle keskerakondlase Yana Toomi sõnumid, et NATO kaitseväelasi Eestis on vaja vaid iibe tõstmiseks. "Keskerakonna esimees on peaminister ja Eesti riigikaitse juht. Selliseid sõnumeid andvad ministrid ja teda toetav erakond peaks riigi juhtimisest lahkuma," kirjutas Michal.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Herkel ütles, et Korbi avaldus kinnitab, aga et tegemist ei ole mitte lihtsalt ebapädeva ministriga, vaid valitsuse liikmega, kelle avaldused panevad kahtluse alla kogu Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika alused.

"Ministrile ei lähe Eesti riigikaitse vajadused lihtsalt korda ning tema suhtumine Atlandi-ülesesse koostöösse on negatiivne. Minister Korb peab tagasi astuma," seisab Herkeli kommentaaris.