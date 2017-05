Tartu peab andma lisaselgituse, miks ERM-i endine maja tuleks neile müüa

Sakala korporatsioon on teinud hoone eest 700 000 euro suuruse pakkumise, mis on 200 000 võrra suurem kui Tartu linna oma.

Riigihaldusminister Mihhail Korbi sõnul kaalub avalik huvi hinnaerinevuse üle. „Hoone peab jääma maksimaalselt avalikkusele kättesaadavaks. See on selge avalikkuse huvi, mida Tartu linn plaanib realiseerida," sõnas Korb.

Sellele vaatamata on Korb palunud Tartu linnal esitada lisaselgitus, milles nad toovad välja, miks on nendele otse maja müümine kasulikum kui Sakala korporatsioonile. Minister palus Tartu linnalt selgitust 17. mail, aga Tartu linn ei ole siiamaani veel vastust andnud.

Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu sõnas, et riigihaldusministrile vastatakse lähiajal. „Tekst on valmis kirjutatud, kuid täpsemalt ei tea, millal linnapea võiks sellele alla kirjutada,” selgitas Õunapuu ERRile.

Eesti Rahva Muuseumi kolimisel järel Raadile jäid endised hooned Veski ja Kuperjanovi tänaval tühjaks. Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvad kinnistud läksid ka kohe müüki. Kui Tartu linn oli see, kes ERMi endisest näitusemajast kõige esimesena huvitatud oli ja soovis võõrandamise teel maja endale saada, siis hiljem näitas hoone vastu huvi üles ka korporatsioon Sakala.

Mõlemad institutsioonid tegid hoone eest pakkumise, millest Sakala oma oli suurem. Aga kuna Tartu linna huvi puhul saaks hoonest kasu ka avalikkus, siis ei ole Riigi Kinnisvara juhatuse otsuse tegemine lihtne. Tänaseks on läinud maja müügiotsus riigihaldusministri kätte, kes peab tegema otsuse lähtuvalt avalikust huvist, majanduslikust kasust ja jätkusuutlikusest.

Sakala vilistlaskogu esimees Mihkel Stamm sõnas, et nemad ei soovi osta maja majanduslikel eesmärkidel, vaid hoone ostmisel soovitakse teha linnaga koostööd.

„(Esiteks) me oleme teinud turu mõttes parima pakkumise. (Teiseks) me oleme välja pakkunud alternatiivi - kui linnal on huvi neid ruume rentida, siis linn saaks võtta selle pikaajaliselt meie poolt rendile. Kolmanda poole pealt, kui meie selle soetaks ja linn ise seda ei teeks, siis oleks linnal tegelikult vaba raha, mida suunata muudesse asjadesse,” täpsustas Stamm.

Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu sõnul ei oleks maja rentimine Sakalalt mingi probleem, küll aga on tema jaoks imelikud korporatsiooni mitmed pakkumised.

„Minu jaoks tundub väga imelik see pakkumiste karusell, mis on Sakala poolt praegu lahti läinud. Mina teadsin eilse päevani, et nad olid pakkunud väiksemat summat, kui nende avalikus kirjas linnapeale avaldati. See on asja üks pool. Ning teine on see, et meil on ikkagi plaan pikaajaline investeering teha ja linn peab õigeks, et me ikka soetame selle linnavaraks endale ja hakkame seda ise majandama.”

Õunapuu sõnas, et neil ei ole plaanis hoone ümbrust muuta, nagu Sakala kardab, ning hoonet plaanitakse kasutada erinevate kultuuri – ja sotsiaalsfääri kuuluvate asutuste uue asupaigana.

Endise raudteelaste klubi maja seisab pärast Eesti Rahva Muuseumi kolimist Raadile tühjana. ERM-i valdusesse kuulusid veel neli kinnistut, millest üks oli endine muuseumi peamaja ja asub mõnisada meetrit eemal Veski tänavas, ning mille ostmisest on huvitatud justiitsministeerium.