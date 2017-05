Briti ministrit häirivad lekked Manchesteri rünnaku uurimise kohta

Ruddi sõnul on sellised lekked häirivad ning ta on andnud mõista, et seda ei tohiks rohkem juhtuda, vahendas CNN.

USA õiguskaitseorganite allikatelt on imbunud avalikkusesse esmaspäevase rünnaku kohta mitmeid detaile juba enne, kui Briti politseiametnikud või võimud on need avaldanud.

"Briti politsei on andnud selgelt mõista, et nad tahavad kontrollida infovoogu selleks, et kaitsta töö terviklikkust," ütles Rudd BBC Radio 4 saates "Today".

"On häiriv, kui see avaldatakse teistest allikatest. Ma olen teinud meie sõpradele selgeks, et seda ei tohiks rohkem juhtuda," lisas ta.

Ruddilt küsiti, kas USA ametnikelt tulnud lekked on mõjutanud käimasolevat uurimist. "Ma ei läheks nii kaugele," vastas ta.

"Ma saan öelda, et nad saavad aru olukorrast ja et seda ei tohiks rohkem juhtuda," lisas minister.

Suurbritannias on ohutase tõstetud esimest korda üle kümne aasta kriitilisele tasemele, mis tähendab, et võimalikud on uued rünnakud. Uurijad püüavad aga selgeks teha, kas kahtlusalusel, 22-aastasel Salman Abedil oli kaasosalisi.

Rudd ütles varem Sky Newsile, et kriitiline ohutase on ilmselt ajutine.

USA on Suurbritannia üks peamisi luurepartnereid. Pärast Manchesteri pommirünnakut lekkis USA allikatelt selle kohta kiiresti infot. Näiteks ütlesid USA ametnikud CNN-ile, et tegemist oli ilmselt enesetapurünnakuga ning et kahtlusalune on tuvastatud kui võimalik pommitaja.