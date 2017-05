Keskkonnaminister Marko Pomeratntsi hinangul on Nord Stream 2 keskkonnamõju Eestile olemas, eriti võib see puudutada viigerhüljeste heaolu. Europoliitik Urmas Paet on seisukohal, et Nord Stream 2 projekt ei ole kooskõlas Euroopa energiajulgeolekuga, ning seetõttu ei ole selle toetamine poliitiliselt mõttekas. Mall Mälberg