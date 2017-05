ERR Manchesteris: brittide hinnangul pole laste ründamises mingit sõnumit

Manchesteri politsei vahistas kolm kahtlusalust seoses esmaspäevase pommirünnakuga Manchester Arenal. Kokku on nüüd vahi all neli isikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei pole teatanud, milles kinnipeetuid kahtlustatakse.

Siseministri Amber Ruddi sõnul oli rünnak tõenäoliselt rohkem kui ühe inimese kätetöö.

Suurbritannia on tõstnud terroriohu hinnangu kriitilisele tasemele, mis tähendab, et kardetakse uusi rünnakuid. Kriitilise terroriohu tõttu on avaliku korra tagamisse kaasatud ligi neli tuhat sõjaväelast, kes saadeti valvama peamiselt avalikke objekte nagu parlamendihoone.

Manchesteris viibiva ERR-i ajakirjaniku Siiri Ottender-Paasma sõnul viivad inimesed rünnakupaiga lähedusse lilli ja mälestusesemeid sõnumitega, et keegi ei suuda nende elu segamini lüüa ning kõigutada nende usku iseendasse, rahusse ja armastusse.

Ajakirjaniku kinnitusel ootavad britid väga vastust küsimusele, miks kahtlusalune Salman Abedi korraldas rünnaku just noorte ja laste vastu.

"Nende meelest pole selles ju mingit sõnumit, sest lastel ja noortel ei ole veel välja kujunenud kindlaid tõekspidamisi ei poliitikast ega ka usust," selgitas Ottender-Paasma.

"Teine küsimus, millele oodatakse vastust, on see, miks ikkagi politsei ei suutnud teda kinni võtta enne, kui ta sellise teo toime pani. Täna on politsei öelnud, et ta oli nende huviorbiidis. The Guardian kirjutab ka, et politseile on teada fakt, et ta on hiljuti külastanud nii Liibüat kui ka Süüriat ja et tema vanemad asusid aastavahetusel tagasi Liibüasse ning on sellest samuti väga šokeeritud ja väljendanud oma meelt ISIS-e suhtes selles osas, et tegemist pole mingi põhimõttelise organisatsiooni, vaid lihtsalt kurjategijatega," lisas ajakirjanik.