Tšehhi president nimetas ametisse uue rahandusministri

Tšehhi president Miloš Zeman nimetas ametisse uue rahandusministri, et lõpetada poliitiline vaidlus, mis oleks võinud valitsuse kukutada.

Tšehhi uus rahandusminister on Ivan Pilný, vahendas Reuters.

Endine Microsofti juhtivtöötaja Pilný pandi ametisse Andrej Babise asemel.

Tšehhi peaminister Bohuslav Sobotka teatas mai alguses, et valitsus astub rahandusminister Andrej Babise hämarate äritehingute tõttu tagasi. Mõni päev hiljem teatas ta, et valitsus siiski ei esita tagasiastumispalvet ning et tagasi peaks astuma ainult rahandusminister.

Miljardärist ärimeest Babist kahtlustatakse maksude maksmata jätmises, kuid ta ise ütleb, et pole midagi valesti teinud.