Lipumärk tootel ei tähenda tingimata, et tooraine pärineb Eestist

Paljudel toidupakenditel kasutatav sinimustvalge lipumärk tähendab vaid, et see toode on toodetud Eestis, kuid märgistus ei ütle midagi tooraine päritolumaa kohta.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp ütles ETV saates "Ringvaade", et lipumärgi mõte on näidata ja tunda uhkust selle üle, et toode on toodetud Eestis.

Põhjus, miks lipumärki kandvate toodete tooraine võib olla pärit mujalt kui Eestist, on Potisepa sõnul lihtne: meil ei jätku kohalikku toorainet.