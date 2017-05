ERR Brüsselis: liitlased ootavad Trumpilt sõnumit USA panuse jätkumise kohta

Trump on lükanud ümber presidendikandidaadina öeldud sõnad NATO kohta: "Ma ütlesin, et see on iganenud. See ei ole enam iganenud."

Vastuolulised sõnumid temalt ei meeldi aga NATO partneritele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimesed soovivad tõepoolest näha pühendumust temalt isiklikult, et saaks ära unustada küsimuse sellest, kas artikkel 5 eksisteerib või mitte. Loodetavasti suudab ta seda teha. Aga juhuslik säuts, halb uni võõras voodis pärast pikka reisi - ei ole teada, mis tegelikult juhtub. Nii et inimesed kardavad ka," kommenteeris USA Saksamaa Marshalli Fondi transatlantiliste suhete ekspert Kristine Berzina.

NATO kollektiivkaitse ja heidutuse võimekust puudutav on väga tähtis ka Eestile. Kohtumise päevakorras on NATO riikide kaitsekulude suurendamine 2 protsendini SKT-st ja vastavad tegevusplaanid. Samuti on päevakorras terrorivastane võitlus - sellele arutelule vajutab oma pitseri rünnak Manchesteris.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kolmapäeval kohtumise-eelsel pressikonverentsil, et terrori vastu võitlemiseks on vaja paljusid meetmeid.

"Me peame tegelema probleemi juurtega oma riikides, NATO riikides. Me vajame poliitilisi vahendeid, diplomaatilisi vahendeid, jõuametkondi ja luuret, aga me vajame ka kaitsemeetmeid ja NATO-l on siin oma roll. Ma loodan, et NATO riigid on valmis tegema rohkem terrorivastases võitluses, ka selle tõttu, mida me nägime esmaspäeval Manchesteris," rääkis Stoltenberg.

Eesti alaline esindaja NATO juures Lauri Lepik ütles, et kohtumise üks olulisem aspekt on kohtumine ise ehk vahetu suhtlemine.

"Selliste kohtumiste tegelik mõte on see, mis seal saalis toimub. Riikide juhid, valitsusjuhid, presidendid peavad saama selle momendi, et omavahel rääkida ja tekitada usaldus. See on kohtumise eesmärk ja eripära," selgitas ta.

Kohtumisel avatakse neljapäeval ka NATO uus peakorter.

Kolmapäeval Brüsselisse jõudnud Donald Trumpil seisab enne NATO kohtumist ees visiit Euroopa Liidu juhtide juurde.

Kolmapäeva õhtul toimus Brüsselis ka meeleavaldus Trumpi vastu.

"Tundub, et Donald Trump on selline inimene, kes lausa magnetina tõmbab pahameelt. Siin on oma jõud ühendanud erinevad inimesed - siin on inimõiguslased, inimesed, kellele ei meeldi tema keskkonnapoliitika, siin on NATO-vastased, kapitalismivastased. Ja sellel kõigel on Donald Trumpi pilt ja silt küljes," kirjeldas ERR-i korrespondent Brüsselis Epp Ehand.