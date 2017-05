Mihhail Korb astus ministriametist tagasi

Korb ütles ajakirjanikele, et tegi otsuse koalitsiooni tervise huvidest lähtuvalt. "Soovin, et koalitsioon jätkaks. Arvan, et tänane koalitsioon on Eesti hea tuleviku garantii ja mina ei taha selle koalitsiooni tööle takistusi tekitada, sest on päris palju selle poole aasta jooksul tehtud ja suuri asju on veel ees."

Korb ütles, et Eesti peab kuuluma NATO-sse ja Euroopa Liitu. "Tekitasin oma [NATO-vastase] sõnavõtuga segadust, mida poleks tohtinud teha. Minister ei tohi nii ebaselgelt väljenduda," tunnistas Korb eksimust.

Peaminister Jüri Ratas tunnustas Korbi senise töö eest, kuid rõhutas, et Keskerakond pole mitte kunagi seadnud kahtluse alla Eesti julgeolekupoliitkat. Ratas tunnistas, et olukord, kus juba teine tema erakonnakaaslane peab valitsusest lahkuma, ei ole hea.

ERR-ile teadaolevalt eelnes Korbi tagasiastumisele surve IRL-i poolt, kes esimehe tasemel esitas valitsusjuhile sisuliselt ultimaatumi ehk sidus Korbi jätkamise valitsuskoalitsiooni koospüsimisega.

Lääne Elu vahendusel tuli kolmapäeval avalikuks, et Korb ütles Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Hilisemas pressiavalduses palus Korb vabandust ja teatas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," rääkis Korb.

Pärast seda võtsid sõna nii kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) kui ka välisminister Sven Mikser (SDE), kes mõlemad leidsid, et selliste seisukohtadega minister ei saa valitsuskabinetis jätkata.

Korb ütles "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuus, et tahtis Haapsalu üritusel rääkida Eesti kaitseväest postiivses võtmes.

"Kirjeldasin, et ideaalses olukorras võiks me omada kaitseväge, mis saab kõigi ohtutega ise hakkama. Ilmselt oli see ebaõnnestunud näide ja nii tuli tagajärgedega tegeleda," lausus Korb.

Korb eitas, et Keskerakonnas valitseks poliitika, kus erinevatele kogukondadele räägitakse erinevat juttu. "Nii ei ole, Keskerakonna poliitika on üks ja sama."