Neljapäeval sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 19 kraadi

Neljapäeval võib mõnel pool sadada hoovihma, sooja on päeval 12 kuni 19 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on +5 kraadist +9 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on muutliku pilvisusega ilm, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 ja 11 kraadi vahel.

Ka päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on oodata 12 kuni 19 kraadi.

Ka reedel võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ning õhusooja tuleb 17 kraadi ringis. Laupäev tuleb enamasti sajuta ning õhutemperatuur on 12 kraadist 17 kraadini.

Pühapäeval sajab kohati hoovihma ning võimalik on ka äike. Termomeetrinäidud kerkivad aga 19 kraadi ringi.

Esmaspäeval saju võimalus väheneb, kuid siiski võib kohati vihma sadada ning sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Eesti metsades püsib suur tuleoht.