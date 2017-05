Prokurör teatas Kenderi õigeksmõistmise vaidlustamisest

Nüüd teeb Harju maakohus kahe nädala jooksul Kenderi (45) kriminaalasjas motiveeritud kohtuotsuse.

Eelmisel teisipäeval tegi Harju maakohus teatavaks kohtuotsuse resolutiivosa, milles mõistis Kenderi lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot, ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot, muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro ning mittevaralise kahju hüvitamiseks 500 eurot.

Kohtunik Leo Kunman märkis kohtuotsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel ütles pärast kohtuotsust ERR-ile, et prokuratuur hindab kõrgelt inimeste sõna- ja väljendusvabadust, aga selles menetluses hindab kohus vaid seda, kas tegemist on lapspornoga või mitte.

"Seadusandja tahe on olnud, et lapsporno valmistamine on Eestis, nagu enamikes teistes riikides, kuritegu. Ja kuriteo korral on prokuratuur kohustatud kriminaalasja alustama ja menetlema. Õigusselguse huvides on oluline, et omapoolse hinnangu annaks ka kõrgema astme kohus, mistõttu kaebab prokuratuur tänase otsuse edasi," ütles Pähkel.

Kriminaaluurimise põhjustas 2014. aasta lõpus avaldatud tekst pealkirjaga Untitled 12, mida Kender ise nimetas õudusnovelliks ja on 85 000 tähemärki pikk.

Novell koosneb räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas teose pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Kenderi sõnul pole tegemist lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.