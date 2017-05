Tallinna vastuseisust hoolimata üürib TAI ruumid süstlavahetuspunkti jaoks

Tervise arengu instituut (TAI) kavatseb mais sõlmida üürilepingu Tallinnasse Sitsi tänavale süstvavahetuspunkti avamiseks, kuigi linnvõimud koos kohalike elanikega on selle vastu protestinud.

"TAI on jätkuvalt seisukohal, et Põhja-Tallinna narkoprobleemide leevendamiseks on keskuse rajamine Sitsi, Pelguranna ja Karjamaa asumite piirimaile väga oluline," teatas TAI pressiesindaja Maris Jakobson vastuseks ERR-i järelepärimisele.

Jaksobson lausus, et sellesse piirkonda on TAI otsinud ruume alates 2016. aasta sügisest.

"Kuna meil puuduvad selles piirkonnas alternatiivsed lahendused, oleme valmis maikuu lõpus sõlmima Sitsi 28 koha osas üürilepingu. Kuni selle ajani ning ka pärast üürilepingu sõlmimist oleme valmis kaaluma teisi paremaid lahendusi kui nende abil on võimalik saavutada teenuse osutamine väiksemate võimalike negatiivsete mõjudega ning et teenuse osutamisel ei teki viivitust," ütles pressiesindaja.

22. mail teatas Tallinna linnavalitsus korteriühistu Sitsi 28 liikmetele, et linn on Sitsi tänavale narkosõltlastele mõeldud süstlavahetuspunkti rajamise vastu. Sama kirja edastas linnavalitsus ka riigikogu sotsiaalkomisjonile.

"Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et riik peaks oma tegevuses arvestama kohaliku kogukonna ja omavalitsuse seisukohtadega. Seetõttu kutsume TAI-d üles loobuma oma plaanist ja alustama konstruktiivset koostööd linnaga," seisab linnavalitsuse kirjas, mille on allkirjastanud linnapea ülesandeid täitev abilinnapea Taavi Aas.

Kirjas seisab, et Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid on antud küsimuses pöördunud ka töö- ja terviseministri Jevgeni Ossinovski poole.

Kaljulaid pöördus eelmisel aastal kohtusse, et avada Põhja-Tallinnas süstlavahetuspunkt aadressil Paldiski maantee 36a. Ringkonnakohus andis naabrite vastuseisust hoolimata õiguse just sel aadressil avalikes huvides teenuseid osutada.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et kohus kaalus ka vastaste pakutud alternatiivseid asukohti, kuid leidis, et seni Erika 5a, kus samuti naabrid vastu olid, asukohaga seostatud korrarikkumised on tulenenud pigem konkreetse piirkonna eripärast ehk punkti asumisest kortermajas ja eluhoonete sisehoovis, kuid seda Paldiski maantee 36a asukoha puhul ei ole.

Protsessi ajal tegi TAI uue põhjaliku narkomaanide liikumistrajektooride uuringu ja tuvastas, et Paldiski maantee asukoht jääb nende teelt kõrvale, mistõttu otsustati kohtu loast hoolimata mitte rahastada seal süstlavahetust, jättes neile õiguse tegeleda asendusraviga.

Seega eelmisest aastast praeguseni Põhja-Tallinnas enam süstlavahetust ei olegi, ainult väiksel määral tänu mobiilsele süstlavahetuspunktile. TAI pakkus uuringu põhjal uue asukoha Sitsi tänavale, sest see on nende hinnangul narkomaanide iikumistrajektooride ristteel, külgnedes Kopli, Karjamaa ja Pelguranna asumiga.

TAI soovib uue riikliku rahastusega luua Tallinna kuni kaheksa süstlavahetuspunkti.