Trump kohtub Brüsselis EL-i ja NATO liidritega

Liitlased loodavad ka USA uuelt presidendilt kuulda sõnumit USA jätkuvast panustamisest kollektiivkaitsesse. NATO kollektiivkaitse ja heidutuse võimekust puudutav on väga tähtis ka Eestile, keda Brüsselis esindab peaminister Jüri Ratas, vahendasid ERR-i teleuudised.

Kohtumise päevakorras on ka NATO riikide kaitsekulude suurendamine kahe protsendini ja vastavad tegevusplaanid.

Peaminister Ratase sõnul toetab Eesti liitlasriikide võrdsemat koorma-agamist, liitlaste kaitsekulude suurendamist ning NATO kaitseinvesteeringute kokkuleppe jätkuvat elluviimist.

Avalikke esinemisi on Trumpi päevakavas vähe

Trumpi visiit Brüsselisse on alanud temavastase meeleavalduse ja vastuvõtuga Belgia kuningakojas. Neljapäeva päeval kohtub USA riigipea Euroopa Liidu liidritega, pärastlõunal leiab aset NATO riigipeade kohtumine.

Avalikke esinemisi ja sõnavõtte on Donald Trumpi päevakavas vähe.

"On selge Washingtoni poolt ja Euroopa poolt, et soovitakse kahjusid ennetada, pannes kava paika sel moel, et president Trumpil ei oleks võimalik kõnelda ette valmistamata ja hävitada transatlantiliste suhete elemente. Nii et te ei näe pressikonverentse ega sõnavõtte. Isegi pärast NATO kohtumist on tavaliselt formaalne kokkuvõte, aga seekord seda ei ole," kommenteeris USA Saksamaa Marshalli Fondi transatlantiliste suhete ekspert Kristine Berzina.

Eesti jaoks olulised teemad NATO kohtumisel võtab suursaadik Lauri Lepik kokku nii.

"Kindlasti julgustame ka teisi liitlasi kaitsekulutuste suurendamisele, ma arvan, et meie jaoks on oluline kõik see, mis puudutab NATO kollektiivkaitset ja heidutust, selle jätkamine ja suurema koherentsuse toomine sellesse, mida me alustasime Walesis-Varssavis. Ja kindlasti on meie jaoks oluline terrorismivastane võitlus," märkis Eesti alaline esindaja NATO juures.

Eestit esindavad ministritest kohtumisel lisaks peaminister Jüri Ratasele ka välisminister Sven Mikser ja kaitseminister Margus Tsahkna.