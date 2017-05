Praegune president Sauli Niinistö pidas mälestuskõne, matusetalitusel osalesid ka endised presidendid Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari. Välisriike esindasid suursaadikud, vahendasid ERR-i teleuudised.

Leinajate hulgas olid lesk Tellervo Koivisto ja tütar Assi Koivisto-Allonen abikaasaga.

Koivisto matustele saabus ligi 30 000 inimest ja leinarongkäigu tee Helsingi kesklinnas oli liiklusele suletud.

Matustel esinesid Soome tippmuusikud, teiste seas bariton Jorma Hynninen.

Riikliku matuste korraldajate sõnul tuli leinatalitust ette valmistades väga hästi välja, kui palju inimesed Mauno Koivistot austasid, sest kõik olid valmis igati aitama.

Viimati korraldati Soomes nii suur leinatseremoonia 1986. aastal, kui leidsid aset president Urho Kaleva Kekkoneni matused.

President Mauno Koivisto matusetalitus algas Helsingi Toomkirikus kell 13 ja sellest tegi ülekande Soome ringhääling YLE.

Koivisto oli aastail 1982-1994 kaks ametiaega Soome president. Enne seda töötas ta muuhulgas peaministrina, rahandusministrina ja Soome Panga juhina.

Kovisto oli rahva seas väga populaarne ja valiti näiteks 1982. aastal presidendiks esimeses voorus.

Eluloost

Mauno Henrik Koivisto sündis 25. novembril 1923. aastal puusepa pojana Turu linnas. Talvesõja ajal liitus Koivisto alaealisena vabatahtlikult nõndanimetatud kustutusvägedega ja läks täisealiseks saades Jätkusõjas ridele, kust naasis nooremseersandina. Sõjajärgsel ajal töötas Koivisto muu hulgas sadamas ja õppis muu hulgas õhtugümnaasiumis, mille kõrvalt osales ametiühinguliikumises ning liitus Sotsiaaldemokraatliku Parteiga. Poliitilise karjääri alguseks võib pidada 1957. aastat, mil Koivistost sai Turu linnavalitsuse liige.

Helsingisse kolides sai temast panga Helsingin Työväen Säästöpankki asejuhataja ja hiljem selle peadirektor, millises ametis näidatud asjatundlikkus viis ta 1966. aastal Rafael Paasio valitsuse rahandusministri kohale. Kaks aastat hiljem oli Koivisto juba peaminister, keda toetas sellesse ametisse saamisel teiste seas president Urho Kekkonen. Aastal 1970 sai Koivistost Soome Panga juht, kuid 1979. aastal naasis Koivisto peaministri ametikohale.

Presidendi ametikohuseid asus Koivisto täitma 1981. aastal Kekkose haigestudes. Presidendiks valiti Koivisto 1982. aastal ja ta juhtis Soomet aastani 1994. Välispoliitikas sai Koivisto tuntuks muu hulgas ida ja lääne suhete vahendajana. Aastal 1990 juhatas ta muu hulgas USA ja Nõukogude Liidu liidrite kohtumist Helsingis.

Burial of former President of #Finland Mauno Koivisto was solemn, thoughtful. He was respected across the country. pic.twitter.com/ycdsT55L5W