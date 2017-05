Foxi võttegrupp nägi USA poliitikut reporterit ründamas

Sündmuskohal isiklikult viibinud Foxi reporter Alicia Acuna kirjutas oma veebiküljel, et kolmeliikmeline võttegrupp läks vabariiklase kampaania peakorterisse teda usutlema kolmapäeval, päev enne erivalimisi, millega täidetakse osariigi ainus vaba koht kongressi esindajatekojas.

Acuna sõnul vaatas jahmunud võttegrupp pealt, kuidas Gianforte lõi ajalehe The Guardian Washingtonis baseeruva USA haru ajakirjanikku Ben Jacobsit veel pärast seda, kui oli ta pikali paisanud.

Jacobs oli sisenenud tema kabinetti ja küsis kandidaadilt küsimuse Vabariikliku Partei tervishoiueelnõu kohta ning kordas oma küsimust, kui Gianforte saatis ta küsimusega oma pressiesindaja poole.

Pärast Jacobsi ruumist lahkumist vabandas Gianforte Foxi võttegrupi ees, kirjutas Acuna.

Kohalikud võimud uurivad juhtumit, mille käigus purunesid Jacobsi sõnul ta prillid.

Gianforte kampaaniameeskond ütles, et Jacobs sisenes büroosse ilma loata ning suskas agressiivsel viisil oma diktofonirežiimil telefoni poliitikule nina alla.

Kampaania pressiesindaja Shane Scanlon märkis, et Gianforte püüdis Jacobsilt telefoni käest haarata, mispeale Jacobs kandidaadil randmest haaras ning nad mõlemad maha kukkusid.

Ajalehe postitatud salvestuse katkelt on kuulda, kuidas Gianforte ütleb, et "tal on täiega kõrini teiesugustest tüüpidest" ning "kaduge siit kus kurat".

Demokraadist vastaskandidaadi Rob Quisti pressiesindaja Tina Olechowski keeldus juhtumit kommenteerimast.

Demokraatliku Partei esindaja Tyler Law ütles, et Gianforte peab ajakirjaniku ründamise tõttu oma kandidatuurist loobuma ning et Vabariiklik Partei peaks avalikult Gianforte käitumise hukka mõistma ning vabandama selle eest, et on sellise kandidaadi peale kulutanud valimiskampaanias miljoneid dollareid.

Võimude sõnul käsitletakse juhtumit ründamise paragrahvi alusel.

Montana valijad siirduvad valimisurnide juurde neljapäeval, et otsustada oma osariigi saadiku üle erivalimistel, mida jälgitakse üleriiklikult teravdatud huviga.

Mõlemad suurerakonnad on Montana kampaaniale kulutanud suuri summasid, mille tõttu oodatakse osariigi ainsa esindajatekoja koha valimistelt põnevat vägikaikavedu. Valimistel on Gianforte ja Quisti kõrval musta hobusena kappamas libertaarne kandidaat Mark Wicks, kes võib skandaalsest vahejuhtumist ootamatult populaarsust koguda ning hoopis ise valimistelt võitjana väljuda.

Montana valimised muudab eriliseks veel asjaolu, et kohalikud võimud uurivad automaatseid kõnesid ehk inglise keeles 'robocalle', milles nii president Donald Trump kui asepresident Mike Pence helistavad valijatele Gianforte nimel. Eelnevalt salvestatud tekstiga telefonikõned on Montana osariigis ebaseaduslikud.

USA kongress koosneb kahest kojast - senatist ja esindajatekojast. Kui sajaliikmelises senatis on igal osariigil kaks senaatorikohta, siis 435-kohalises esindajatekojas on osariikidele eraldatud kohtade arv sõltuvuses nende elanike arvuga, kusjuures minimaalselt on tagatud vähemalt üks saadikukoht. Nii näiteks on California osariigil suurima elanike arvuga osariigina esindajatekojas 53 kohta, ühe mandaadiga osariike on seitse - Alaska, Delaware, Montana, Põhja-Dakota, Lõuna-Dakota, Vermont ja Wyoming.