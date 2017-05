Endine Briti luurejuht: inimesed peavad kindlustunde tagasi saama

Suurbritannia luurekomitee endine juht paruness Neville-Jones ütles Manchesteri terrorirünnakut kommenteerides, et Suurbritannias on keeruline rünnakuid korraldada. Plahvatus valiti tema sõnul seetõttu, et muud relvad ei olnud ilmselt kättesaadavad.

Tema hinnangul on praegu peamine mure, et kuskil poleks ootel veel üht lõhkekeha, vahendasid ERR-i teleuudised, BBC ja Yle.

Parunessi sõnul on väga oluline, kuidas Briti valitsus juhtunust räägib. Ta rõhutas, et avalikkusele tuleb jagada selgitusi, et inimesed kindlustunde tagasi saaksid.

Luurekomitee endine juht ütles ka, et julgeolekuteenistus kukkus pommipanija Salman Abedi suhtes läbi.

"Ma usun, et julgeolekuteenistus tunnistab peagi ka ise, et nad ebaõnnestusid sellele mehele hinnangut andes ja tegelikult oleks tema tegevusele pidanud palju rohkem tähelepanu pöörama. Nad on küll alati öelnud, et kõige suurem probleem ongi prioriteetide seadmine ja olemasoleva info hindamine," nentis ta.

Isa ei usu, et poeg Manchesteris plahvatuse korraldas

Manchesteri arvatava pommipanija isa ei usu, et tema poeg plahvatuse korraldas.

22-aastase Salman Abedi isa Ramadan ütles agentuurile Reuters, et rääkis oma pojaga mõned päevad tagasi ja kõik oli normaalne.

Liibüas Tripolis toimunud intervjuu ajal pidasid kohalikud võimud Ramadan Abedi kinni, et teda üle kuulata.

Ramadan Abedi sõnul ei käinud tema poeg Süürias, nii nagu on väidetud, vaid plaanis minna palverännakule Mekasse.

Ta rõhutas ka, et ta ise ei kuulu mingisse islamistlikku organisatsiooni ja Briti võimud teavad seda.

Ramadan Abedi sõnul on perekond praegu suures segaduses. Politsei on rünnakuga seoses kahtlustatavana kinni pidanud kaheksa inimest, sealhulgas ka Salman Abedi venna.

"Salman õppis Northendeni kolledžis, tal ei olnud mingeid probleeme ja ta läbis kaks õppeaastat parimate hinnetega. Me rääkisime temaga umbes viis päeva tagasi. Salman ei kuulu mingisse organisatsiooni, ma tean, et ei kuulu. Ta ei varjanud midagi, ma olen alati rääkinud temaga avameelselt kõigest, mida ta on püüdnud mõista," lausus isa.

Briti politsei on veendunud, et suitsiiditerrorist ei tegutsenud üksi

Esmaspäeva õhtul kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena ühe sissepääsu juures aset leidnud plahvatuses sai surma vähemalt 22 ja kannatada ligi 60 inimest. Terroriakti eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS.

Rünnaku korraldas praeguste juurdlusandmete kohaselt 22-aastane Salman Abedi, kes hukkus sündmuskohal. Noormees oli sündinud Manchesteris Liibüast pärit perekonnas.

Rünnak oli "tõenäoliselt" rohkem kui ühe inimese kätetöö, ütles Briti siseminister Amber Rudd kolmapäeval.

"See oli kohutav sündmus. Tegemist oli keerukama rünnakuga kui mõned eelmised ja tundub tõenäoline, et ta ei teinud seda kõike üksi," ütles Rudd BBC raadiole.

Hiljem on Briti võimud rõhutanud, et juhtumiga seoses uuritakse "võrgustikku".