BBC: Briti politsei lõpetas lekete tõttu info jagamise USA kolleegidega

BBC andmetel on Manchesteri politsei lõpetanud informatsioonijagamise USA kolleegidega, sest Ameerika Ühendriikide meediasse on korduvalt lekkinud andmeid - näiteks kahtlustatava nimi ja sündmuskohal tehtud fotod - mida Briti võimud pole veel soovinud avalikustada.

Väidetavalt olid Briti julgeolekutöötajad raevunud, kui plahvatuse tagajärgi ja pommi tükke kujutavad fotod ilmusid USA ajalehes New York Times. Varem oli aga USA meedia esimesena avalikustanud pommirünnaku korraldamises kahtlustatava Salman Abedi nime.

Briti ringhäälingu väitel loodab Manchesteri politsei peagi infovahetust USA kolleegidega jätkata, kuid hetkel ollakse väidetavalt "väga vihased".

Neljapäeval Brüsselis toimuva NATO tippkohtumise raames on Briti peaministril Theresa Mayl kavas tõstatada lekete teema ka USA presidendi onald Trumpiga rääkides, kirjutas Guardian.

USA avalikkuses on juba pikemat aega olnud teemaks informatsiooni sagedane lekkimine ajakirjandusse. Näiteks on olnud president Trump ja tema toetajad väga pettunud selles, et nii administratsioonist kui ka julgeolekuasutustest lekib näiteks Venemaa sekkumist puudutava juurdlusega seotud informatsiooni.

Samas on ka Trumpi ennast süüdistatud luureinfo kergekäelises jagamises. Väidetavalt oli ta jaganud Vene välisministri Sergei Lavroviga kohtudes luureinfot, mis oli algselt pärit Iisraelilt või Jordaanialt ning Ameerika Hääle andmetel on Iisrael seetõttu muutnud ka luureinfo jagamist puudutavaid reegleid. Samuti jõudis kolmapäeval avalikkuse ette Trumpi telefonikõne Filipiinide presidendi Rodrigo Dutertega ning viimasele oli Trump rääkinud Põhja-Korea lähedal asuvate allveelaevade kohta - samuti asjaolu, mis ekspertide seas hämmingut tekitas.