Stoltenberg: NATO liitub koalitsiooniga võitluses ISIS-e vastu

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval Brüsselis alanud tippkohtumise avasõnades, et kohtumisel otsustatakse ametlikult laiendada alliansi toetust koalitsioonile võitluses ISIS-e vastu.

Tema sõnul on NATO ees arutlusel kaks peamist teemat - jõupingutuste suurendamine terrorismivastases võitluses ja riikide kanda oleva koorma õiglane jaotus.

"Täna võetakse vastu tegevuskava," ütles Stoltenberg seoses jõupingutuste suurendamisega. "See saadab tugeva poliitilise sõnumi NATO pühendumusest terrorismivastases võitluses."

Stoltenbergi sõnul ei tähenda see, nagu alustaks NATO osalemist lahingutegevuses.

Ta märkis, et ühtlasi luuakse NATO peakorteri juurde Brüsselis uus terrorismivastase võitluse koordineerimisega tegelev osakond.

Riikide õiglase koorma jaotuse koha pealt ütles Stoltenberg, et kohtumisel püütakse leida lahendusi, kuidas ja milliste vahenditega täita antud lubadusi.

Tema sõnul lubasid 2014. aastal kõik liitlased senisest rohkem kulutada ja lähima kümnendi jooksul tõsta kaitsekulutuste taset kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

"Venemaa on alati NATO päevakorras"

Stoltenberg tippkohtumise avasõnades ka seda, et Venemaa on alati alliansi päevakorras.

"Venemaa on alati NATO päevakorras, seda teemat arutatakse ka täna," ütles Stoltenberg. "Üks põhjuseid, miks me suurendame kulutusi, on vastus Venemaa agressiivsele käitumisele."

Tema sõnul vajab allianss Venemaa küsimuses ühtviisi nii "usutavat kaitset kui dialoogi".