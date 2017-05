TJA ei saa kuidagi TV3 uudistemüügi menetlusega hakkama

Jaanuaris TV3 uudistemüügi suhtes menetlust alustanud tehnilise järelevalve amet (TJA) ei suuda kuidagi menetlust lõpule viia - algselt märtsiks plaanitud menetluse lõpp on endiselt käimas ning uut lõppkuupäeva amet enam välja lubada ei julge.

ERR.ee kirjutas jaanuaris, et TV3 pakub ettevõtetele võimalust osta "Seitsmestesse uudistesse" neid promovaid uudislõike ja presenteerida oma tooteid ja teenuseid saatejuhtide abiga. Nii olid eetrisse jõudnud ankur Sirje Eesmaa käik tuntud prillipoodi jm analoogsed seigad.

TJA teatas, et algatas TV3 suhtes menetluse, sest uudislõikude müük on seaduse järgi keelatud. TV3 uudistejuht Mart Mardisalu lubas seepeale, et nad vaatavad oma uudistetegemise põhimõtted üle ning eraldavad reklaami ja uudised teineteisest selgemini.

Vanamutt Surmale: tule homme

Veel veebruari alguses vastas TJA avalike suhete spetsialist Anu Võlma ERR.ee-le, et ameti menetlus TV3 võimalike rikkumiste suhtes reklaami esitamisel uudistesaates kestab eeldatavalt märtsikuuni.

See, mis siis järgnes, meenutab aga kangesti Eesti rahva ennemuistsetest juttudest lugu vanamutist, kes kartis surma ja pani talle järele tulnud vikatimehe tarvis uksele sildi "Homme". Nõnda tuligi Surm iga päev uuesti, aga luges ukselt ikka silti, et ta peab homme tulema.

Märtsi algul taas üle küsides vastas TJA juhiabi Katrin Luuken ERR.e päringule, et kuna menetlustoimingud alles käivad, lükkub otsus edasi aprillikuusse.

Menetlustoimingud kujutavad TJA esindaja selgitusel endast tõendite kogumist, tunnistajate ülekuulamist, menetlusaluse isiku ülekuulamist, tõendite ja ütluste analüüsi ning nende põhjal väärteoprotokolli ja otsuse koostamist.

"Tegu on väärteomenetlusega, mis oma olemuselt on sarnane kohtus läbiviidavale süüteomenetlusele. Menetlusreeglid on täpselt paika pandud väärteomenetluse seadustikus ja karistusseadustikus," selgitas Luuken menetlustoiminguid.

Aprilli algul uuesti üle küsides lükkas TJA tähtaja taas edasi. "Menetlus on siiski veel käimas ja otsus sünnib suure tõenäosusega aprilli lõpus," vastas Anu Võlma 3. aprillil.

Aprilli lõpus enam uusi veksleid välja ei käidud, Võlma andis hoopis mõista, et neil pole aimugi, kaua menetlus veel kestab.

"Menetlus on veel pooleli. Oleme üle kuulanud mitmeid asjaga seotud osapooli ja kogunud tõendeid. Hetkel toimub kogutud materjalide analüüs, et jõuda lõpliku lahendini. Menetluse täpset lõpu aega me prognoosida ei oska," vastas TJA esindaja 24. aprillil.

Täpselt kuu aega hiljem ehk sel nädalal taas üle küsides oli vastus endine: "Menetlus on endiselt käimas ja niipea kui jõuame otsuseni, anname sellest ka avalikkusele teada."

Seega peatselt on TJA TV3 juhtumit menetlenud juba pool aastat. Ringhäälingute liit on varasemalt väljendanud rahulolematust TJA pädevuse üle ringhäälingut puudutavate otsuste langetamisel. Ka TV3 juhtumiga on amet selgelt kimpus, sest ükski lubatud tähtaeg ei päde ning juhtumi menetlusel lõppu ei paista.