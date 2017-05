Peking: USA sõjalaev sisenes ilma loata Hiina vetesse

Hiina mereväealus oli sunnitud USA laeva hoiatama.

"USA aluse tegevus kahjustab Hiina suveräänsust ja julgeolekuhuve," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang.

Ühendriikide ametnike teatel sõitis raketihävitaja USS Dewey "vähem kui 12 meremiili" kauguselt mööda Mischief Reefi kaljusaarest, mis on osa Spratly saartest.

Hiina peab kaljusaart enda omaks.

Lõuna-Hiina meri on tuntud oma rikkalike nafta- ja gaasivarude poolest ning pekingi arvates on neil õigus 90 protsendile seal asuvatest territooriumidest. Hiina territoriaalnõudmistega konkureerivad aga veel Brunei, Malaisia, Filipiinid, Vietnam ja Taiwan ning selle küsimusega on liitlassuhete ja kaubandushuvide tõttu seotud ka USA-ga.