Toom: Korbi tagasiastumine meile toetajaid juurde ei too

"Ma paraku ei ole siin väga optimistlik. Muidugi on suvi, aga ma usun, et see ei too meile juurde toetajaid," ütles Toom intervjuus ERR-i raadiouudistele.

Toom arvas, et seda nii eestikeelsete kui ka venekeelsete valijate seas. "Kui peaministri erakond lubab viie kuu jooksul saata erru kaks ministrit. See ei ole tugevuse märk," ütles Toom.

"Mis puudutab venekeelseid inimesi, siis tegelikult oma esimeses sõnavõtus Haapsalus Mihhail Korb ütles täpselt sama, mida arvavad väga paljud Eesti inimesed ja väga paljud erakonna liikmed. Kusjuures ta ju ei vaidlustanud NATO liikmesust kui sellist. Ta lihtsalt tõi välja alternatiivi ja üritas arutleda sel teemal ja selle eest ta sai karistada," sõnas Toom.

Toomi sõnul ei pea seda venelased ja ka osad eestlased õiglaseks.

Riigihalduse minister Mihhail Korb teatas kolmapäeva õhtul, et astub oma NATO teemaliste kommentaaride pärast valitsusest tagasi. Korbi lahkumist valitsusest nõudsid koalitsioonipartnerid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pärast artikli ilmumist saatis Korb avalduse, et toetab siiski NATOsse kuulumist.