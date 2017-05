Aas: sisekontroll prügimajanduses midagi kahtlast ei leidnud

Tallinna linnapea ülesannetes Taavi Aas tunnistas, et neljapäeval esitatud kuriteokahtlustus abilinnapea Arvo Sarapuule tuli talle üllatusena, sest sisekontroll polnud pealinna prügimajandust uurides midagi kahtlast leidnud.

Kui "Aktuaalne kaamera" küsis pressibriifingul Aasalt, kas ta kordagi ei kahtlustanud Sarapuud, vastas tegevlinnapea, et on varem palunud linna sisekontrollil prügimajandust uurida.

"Pean tunnistama, et sisekontrolliteenistus ei leidnud midagi sellist, mis oleks andnud alust arvata, et Arvo Sarapuu on BWMiga seotud," lausus Aas.

Aasa kinnitusel on ta võimalikest seostest ka Sarapuuga rääkinud, kuid viimane on alati kinnitanud, et tal puudus igasugune seos Baltic Waste Managementiga.

Aas avaldas kahetsust, et prokuratuur, kes tegelikult alustas kriminaalmenetlust juba märtsi esimesel päeval, ei teavitanud linnavõimu kahltustest.

"Oleks meil kevadel olnud teada, et midagi on halvasti, oleksime kindlasti käitunud teistmoodi," ütles Aas.

Klandorf ja Võrk võtavad üle Sarapuu ülesanded

Arvo Sarapuust tühjaks jäävale abilinnapea kohale esialgu uut inimest ei määrata, vaid ülesanded jaotatakse abilinnapeade Kalle Klandorfi ja Eha Võrgu vahel.

"Tõenäoline on see, et kõik see, mis puudutab keskkonnaameti vastutusala, läheb Kalle Klandorfile ning ettevõtlust puudutav Eha Võrgule," lausus Aas.

Kõige põletavam probleem on Tallinna linnavalitsuse jaoks praegu prügiveo korraldamine kesklinnas, mis läks Ragn-Sellsilt üle Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele.

Prügiveo korraldamise ülesande saanud Kalle Klandorf ütles, et ülesanne on keeruline, sest kesklinna 3000 kliendist kolmandikul on prügikastid luku taga. Ragn-Sells andis uuele vedajale üle pappkasti 900 võtmega, mis tuleb nüüd lukkudega kokku viia.

Aas nimetas olukorda kahetsusväärseks, et uus vedaja ei saa teenust sujuvalt üle võtta.