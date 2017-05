Allikad: Manchesteri pommimees viibis neli päeva enne rünnakut Saksamaal

Briti võimud on viimastel päeval andnud mõista, et Abedi võis kuuluda terroristide võrgustikku ning et tal võis olla kaasosalisi. Praegu on juurdluse raames Suurbritannias kinni peetud kokku kaheksa inimest, samuti on Liibüas kinni peetud Abedi isa ja vend.

Isa Ramadan Abedi peeti kinni Liibüas vahetult pärast seda, kui ta oli andnud Reutersile intervjuu, kus avaldas veendumust, et tema poeg ei olnud terrorist.

Esmaspäeva õhtul kontserdi- ja spordihalli Manchester Arena ühe sissepääsu juures aset leidnud plahvatuses sai surma vähemalt 22 ja kannatada ligi 60 inimest. Terroriakti eest võttis vastutuse äärmusrühmitus ISIS.

Rünnaku korraldas praeguste juurdlusandmete kohaselt 22-aastane Salman Abedi, kes hukkus sündmuskohal. Noormees oli sündinud Manchesteris Liibüast pärit perekonnas.

Rünnak oli "tõenäoliselt" rohkem kui ühe inimese kätetöö, ütles Briti siseminister Amber Rudd kolmapäeval.

"See oli kohutav sündmus. Tegemist oli keerukama rünnakuga kui mõned eelmised ja tundub tõenäoline, et ta ei teinud seda kõike üksi," ütles Rudd BBC raadiole.

Hiljem on Briti võimud rõhutanud, et juhtumiga seoses uuritakse "võrgustikku".

Salman Abedi puhul on varem öeldud, et ta oli käinud nii Liibüas kui ka Süürias, kus tal võisid olla sidemed terroristidega. Samuti oli ta juba varem Briti julgeolekuteenistuste tähelepanu pälvinud.