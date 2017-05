Karilaid: tuleb puhastada erakonna maine ja säilitada töövõime riigis ning pealinnas

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et Mihhail Korbi ja Arvi Sarapuu ümber lahvatanud skandaalide valguses tuleb mõelda, mida teha, et erakond sellistesse olukordadesse nii tihti ei satuks. Esmalt tuleb tema sõnul tegeleda maine puhastamise ja töövõime säilitamisega.

"Erakonna maine puhastamine, erakonna maine taastamine, töövõime säilitamine nii pealinnas kui ka riigis, organisatsioonikultuuriga tegelemine. Kõik see, mis on vaja, et võita valijate usaldust, mis on saanud viimastel päevadel tõsiseid tagasilööke," nimetas Karilaid samme, mida erakond nüüd peaks tegema.

"Nüüd on küsimus, mida teha, et me ei oleks sellistes olukordades nii tihti," lisas ta.

Karilaid rääkis, et kuna erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas on NATO tippkohtumisel, siis koguneb erakonna juhatus tekkinud olukorda arutama kohe kui Ratas on tagasi Eestis.

Karilaid tunnustas Mihhail Korbi otsust valitsusest tagasiastuda. "Sellega näitas ta head poliitilist kultuuri, et ei jäädud seda avalikkuse ette praadima, vaid tehti sammud ise ära," ütles Karilaid.

Samuti kiitis ta heaks Arvo Sarapuu abilinnapea ametist tagandamise. "Selge vastus, mõistlik vastus ja näide sellest, et ei mindud kuhugi umbkaitsesse, vaid võeti vastutus ja anti signaal, et Arvo Sarapuu ei saa jätkata. Mina tunnustan seda," ütles Karilaid.

Riigihalduse minister Mihhail Korb teatas kolmapäeva õhtul, et astub oma NATO teemaliste kommentaaride pärast valitsusest tagasi. Korbi lahkumist valitsusest nõudsid koalitsioonipartnerid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt. Pärast artikli ilmumist saatis Korb avalduse, et toetab siiski NATOsse kuulumist.

Kaitsepolitsei pidas Tallinna prügiäri kriminaalasja raames neljapäeva hommikul kinni Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu, keda kahtlustatakse teadvas toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas kinnitasid ühisavalduses, et neljapäeval kahtlustatavana kinni peetud abilinnapea Arvo Sarapuu ei saa abilinnapea ametis jätkata.