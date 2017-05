Keskerakond uue riigihalduse ministri leidmisega ei kiirusta

Simson ütles, et peaminister Jüri Ratas viibib kuni nädalavahetuseni NATO tippkohtumisel, seejärel arutatakse nädalavahetusel SDE ja IRL-iga maksupaketi muutmist. Uue nädala alguses jätkab Ratas oma ringreisi Euroopas, mis on seotud Eesti eesistumisega.

"Seega nädala pärast tuleb Keskerakond küsimuse juurde, kes võiks olla uus minister," ütles Simson ja lisas, et seni täidab Korb riigihalduse ministri ülesandeid edasi, sest tema vastutusalas on palju olulisi küsimusi.

Korb kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et on avalduse ametist tagasi astumiseks peaministrile esitanud.

Mihhail Korb otsustas kolmapäeval pärast kohtumist peaminister Jüri Ratasega, et astub meediasse jõudnud NATO-vastalise kommentaari tõttu tagasi.

Korb ütles vahetult pärast kohtumist ajakirjanikele, et tegi otsuse koalitsiooni tervise huvidest lähtuvalt: "Soovin, et koalitsioon jätkaks. Arvan, et tänane koalitsioon on Eesti hea tuleviku garantii ja mina ei taha selle koalitsiooni tööle takistusi tekitada, sest on päris palju selle poole aasta jooksul tehtud ja suuri asju on veel ees."