Manchesteri ülikooli saadeti sõdurid ja pommirühm, ohtu siiski ei olnud

Traffordi kolledži lähistel olif teed suletud ning näha oli palju võimuesindajaid.

Politsei teatas hiljem, et pommirühm saadeti Hulme'i piirkonda seoses kahtlase pakiga ning julgeolekukaalutlustel suleti kõik lähedal asuvad tänavad.

Võimuesindajad tegi selgeks, et ohtu pole ning et "intsident on nüüd läbi".

Suurbritannia tõstis teisipäeval terroriohu kriitilisele tasemele, mis tähendab, et rünnaku oht arvatakse olevat vahetu.

Briti võimud on veendunud, et esmaspäevase rünnaku korraldanud arvatav suitsiiditerrorist Salman Abedi ei tegutsenud üksi, vaid tal oli kaasosalisi ja ta võis kuuluda ka mingisse terrorivõrgustikku.

22 inimelu nõudnud terrorirünnaku eest võttis vastutuse ISIS, kuid Abedi reaalsed sidemed selle organisatsiooniga on alles selgitamisel.

Politsei on korraldanud mitmeid haaranguid ning seni on kinni peetud kaheksa kahtlustavat. Liibüa võimud on aga pidanud kinni Abedi isa ja venna.

Uudis on täiendamisel!