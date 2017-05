Fotod ja videod: britid mälestasid terrorirünnaku ohvreid vaikuseminutiga

Leinajad kogunesid kesklinna St Anni väljakule, süütasid küünlad ning meenutasid lahkunuid südamekujuliste õhupallide ja tuhandete lilledega.

Vaikusehetke tähistati kõigis valitsushoonetes ja teistes organisatsioonides.

Lipud jäävad neljapäeva õhtuni poolde masti.

The UK falls silent to remember those killed in the Manchester terror attack https://t.co/I7YngSds2C pic.twitter.com/EnzdY7pqWe — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 25, 2017

Kuninganna saabus Manchesteri lastehaiglasse vigastatuid vaatama

Kuninganna Elizabeth II külastas neljapäeval Manchesteri haiglas lapsi, kes said vigastada esmaspäevases terrorirünnakus, milles hukkus 22 inimest.

Briti telekanalites edastatud telepildist võis näha kuningannat saabumas Manchesteri kuninglikku lastehaiglasse, kuhu on toodud osa 64-st rünnakus vigastada saanud inimesest.

The Queen arrives at Royal Manchester Children's Hospital to meet young victims of the terror attack https://t.co/I7YngSds2C pic.twitter.com/WrJKpjpJl0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 25, 2017

NHS: haiglaravil on veel 23 kannatanut

Briti riiklik tervishoiuteenistus (NHS) teatas neljapäeval, et Manchesteri terrorirünnakus vigastada saanud inimestest on endiselt haiglaravil 23.

Kokku sai terrorirünnaku järel haiglates arstiabi 116 inimest.