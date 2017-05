Tusk: minu ja Trumpi seisukohad Venemaa suhtes ei kattu

Tusk ütles telepöördumises, et nad olid ühel nõul relvarühmituste vägivalla tõkestamise ja Ukrainaga suhete osas, vahendas Reuters.

"Arutlesime välispoliitika, julgeoleku, kliima ja kaubandussuhete üle," sõnas Tusk Brüsselis pärast tunniajast kohtumist Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Tuski sõnul oldi paljudes valdkondades üksmeelel, ennekõike terrorismivastase võitluse osas.

"Kuid lahtiseks jäävad mõned teemad nagu kliima ja kaubandus ning ma pole sada protsenti veendunud, et me saame täna öelda - meie all pean silmas härra presidenti ja iseennast - et meil on ühine positsioon, ühine arvamus Venemaa kohta, kuigi mis puudutab Ukraina konflikti, siis tundub, et oleme ühel nõul," tõdes Tusk.

Allikad: Trump muretseb, et Brexit mõjutab ameeriklaste töökohti

Trump rääkis allikate teatel ELi esindajatele oma murest, et kui Suurbritannia EList lahkub, võivad ameeriklased töökohti kaotada.

Trump "väljendas muret, et Brexiti tagajärjel kaovad USAs töökohad," rääkis allikas.

Mulluse presidendikampaania ajal ärritas Trump ELi liidreid, tervitades Brexitit ja viidates, et seda eeskuju võivad järgida ka teised riigid.

Samas usuvad ELi esindajad, et Trump on pärast ametisse asumist oma suhtumist plokki parandanud, arvestades asjaolu, et Euroopa integratsioon on ka USA huvides.

Trump really can't help himself: He brought up size of his election victory AGAIN to EU leaders @JunckerEU & @eucopresident, per EU official — Tara Palmeri (@tarapalmeri) May 25, 2017