Praeguseks on ametlikult nimed saanud ja kasutusse võetud 26 paakautot, 8 konteinerautot ja 14 paakkonteinerit on jõudnud juba komandodesse üle Eesti. Välja vahetatakse ligi 60 protsendi ulatuses vananenud paak- ja konteinerautosid. 46 põhiautot jõuavad Eestisse selle aasta teises pooles.

Keeruliste keskkonnaõnnetuste, nagu näiteks suurte metsatulekahjude puhul, on oluline piisava veehulga olemasolu. Vananenud tehnikaga on päästeametil olnud keeruline teha seda kiirelt ja efektiivselt, teatas päästeamet.

Siiani kasutuses olnud paakautode keskmine eluiga ulatub üle 30 aasta ning ei vasta enam tänapäevastele nõuetele, sh ei suuda tagada kiiret veevedu ning ei ole töökindlad.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul oli kõige vanem Päästeameti kasutuses olev masin, mis täna uue tehnika vastu välja vahetatakse, paakautoks ümberehitatud 1966. aastakäigu piimatsistern.

Uutel paakautodel on uuenduslikud kiirväljalaskeklapid, mis tagavad vee kiire laadimise portatiivsetesse basseinidesse. Amet märkis, et antud süsteem on Euroopas vähe levinud ja Eesti on selles vaates väga innovaatiline. Uued konteinerautod ja paakkonteinerid võimaldavad oluliselt aga kuludelt kokku hoida, sest neid saab kasutada keerulistel päästesündmustel paakautode ja juba olemasolevate konteinerite transportautodena.

Päästjate kombe kohaselt vajasid uued autod nimesid ja väljakuulutatud konkursile laekus üle 250 nimepakkumise. Paakautod hakkavad kandma nime Uku ja konteinerautod nime Andres.

"Uku oli vanade eestlaste pikse- ja tulejumalus, kelle poole pöörduti ka siis, kui maad oli räsimas põud. Niisama oluline on päästjate jaoks ka lisavesi sündmuskohal, mida uued paakautod kiirelt pakkuda suudavad. Konteinerautod saavad oma nime endise haldusosakonna teenistuja Andres Heinsalu mälestuseks, kelle panus autode projektis oli märkimisväärne," seisab päästeameti pressiteates.