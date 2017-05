Valitsus võib maksude ärajätmiseks palgatõusukärbete teed minna

IRL-i koalitsioonipartnerid jäävad Seederi ideed kommenteerides tagasihoidlikuks, ent annavad mõista, et plaan riigisektori kavandatud palgatõus ära jätta on tõsiselt arutluse all.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE) tõdes ERR.ee-le antud kommentaaris, et palgatõusu ärajätmine on üks suurema mõjuga plaane, millega uute maksude ärajätmist korvata. Kõiki sektoreid see aga ei puudutaks.

"Otsustasime väga selgelt, et juhul, kui me seda teeme, siis igal juhul on teatud grupid nagu näiteks õpetajad, kultuuritöötajad, politseinikud, päästjad, kes selle kärpe alla ei lähe - me teeme igal juhul selle erandi," kinnitas Palo.

"Ega see kerge ei ole, sest tegelikult ministeeriumid on selliseid kärpeid teinud aastast aastasse ja ma näen ise ka majandusministeeriumis, et inimesed kipuvad lahkuma, sest paremad tööpakkumised tulevad mujalt, palkadega on raske konkureerida ja ometi me tahame ju ka riigis, et parimad inimesed töötaksid riigi heaks, parimad spetsialistid. Nii et see kärbe ei ole kindlasti lihtne, aga see on laual ja seda me arutame," ütles Palo.

Samas möönis Palo, et midagi pole veel lukku löödud ning ideid võib tulla teisigi, millega maksupaketti asendada, ent neid on veel vara välja käia.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson (KE) rõhutas samuti, et otsust veel tehtud ei ole, ent idee on kaalukas.

"Sellepärast me võtsimegi nädalase pausi, et rahandusministeerium saaks teha vajalikud arvutused, aga selge on see, et kui praegu on laual võimalus ära jätta mõni maksuseadus, mis on juba riigikogus, siis kate sellele saab tulla ainult kärpimise teel või valdavalt kärpimise teel - see ei tule ühegi teise uue maksu näol," ütles Simson.

Riigitöötajate ametiühing: plaan on vastuvõetamatu

Riigi- ja omavalitsuste töötajate ametiühingute liit (ROTAL) teatas, et taunib koalitsioonierakonna ettepanekut jätta ära eelarvestrateegiasse planeeritud riigitöötajate palgakasv, mis kataks maksupaketi muutmisest tekkiva puudujäägi.

„Palgatõusu ärajätmine ei ole mingit pidi aktsepteeritav. Paljudele ametitele on uusi töötajaid väga raske leida, sest esiteks on töötingimuse väga rasked ning teiseks, töötasu ei ole motiveeriv. Näiteks sotsiaaltöötajate, hooldajate, asenduskodude kasvatajate, tegevusjuhendajate töötasu on niigi tugevasti alla riigi keskmise," kommenteeris ROTAL-i juhatuse esimehe Kalle Liivamägi.

Liivamägi sõnul töötavad riiklikult oluliste valdkondade töötajad häbiväärselt madala palga eest ning nende valdkondade jätkusuutlik areng on niigi pärsitud, mistõttu peaks riik tagama selle, et töötajad saaksid inimväärset palka. Ametiühingujuht tõdes, et paljud riigisektori ametikohad ei suuda seda tagada isegi koos planeeritud palgatõusuga.

Seetõttu on ametiühingujuht seisukohal, et valitsus peab leidma maksupaketis tehtavatele muudatustele uued katteallikad. „Valdkondlikud palganumbrid räägivad enda eest,“ lisas Liivamägi.