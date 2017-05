Presidendid alustasid kohtumist tugeva käepigistusega fotograafide ees.

Trump ütles, et tema jaoks on au Macroniga kohtuda ja lisas, et Prantsuse kolleegil oli "uskumatu kampaania ja ta saavutas vapustava võidu". "Üle kogu maailma räägitakse sellest ning meil on paljudel teemadel rääkida, sealhulgas terrorismist ja teistest asjadest. Palju õnne, suurepärane töö," lausus USA president Macronile.

Macron märkis omakorda, et tema jaoks on suur rõõm kohtuda Trumpiga, keda ta näeb neljapäeval uuesti ka NATO tippkohtumisel.

"Meil on äärmiselt lai teemavalik, mille üle arutada - terrorismivastane võitlus, majandus, kliima ja energeetika," selgitas Prantsusmaa president.

Seejärel asusid presidendid koos lõunat sööma. Esimest korda presidendina välismaal ringreisil oleval Trumpil oli kaasas ka abikaasa Melania, naaberriiki tippkohtumisele tulnud Macronil abikaasa Brigitte'i kaasas ei olnud.

Macron kohtus enne Trumpi eraldi ka Belgia peaministri Charles Micheliga, samuti on tal kavas kahepoolsed kohtumised oma Türgi ja Poola kolleegide ning Euroopa Komisjoni presidendi jean-Claude Junckeriga.

Kuigi Trump saabus Brüsselisse eelkõige NATO tippkohtumisele, on ta jõudnud kohtuda ka Belgia riigijuhtide ning EL-i liidritega. Eraldiseisvast kahepoolsest "tutvumiskohtumisest" teatasid Valge Maja ja Prantsuse presidendikantselei peagi pärast Macroni valimisvõitu.

Valge Maja on varem väitnud, et Trumpil ja Macronil on "palju ühist" hoolimata meedias levinud kahtlustustest, justkui oleks Trump eelistanud näha Prantsusmaa hiljutistel presidendivalimistel paremäärmusluses süüdistatud Marine Le Peni võitu.

