Eelmise aasta suvel kogutud USA luureandmed näitavad, et kõrged Vene luureametnikud ja poliitikud arutasid, kuidas avaldada Donald Trumpile tema nõunike kaudu mõju, ütlesid kolm praegust ja endist Ameerika ametnikku, kes on luureinfoga tuttavad.

Vene ametnike vestlused keskendusid allikate sõnul toonasele Trumpi kampaaniajuhile Paul Manafortile ja Trumpi nõunikule Michael Flynnile, vahendasid The New York Times ja Politico.

Mõlemal mehel olid allikate sõnul otsesed sidemed Vene ametnikega, kes olid kindlad, et neid saab kasutada selleks, et kujundada Trumpi arvamust Venemaast.

Osad venelased väidetavalt hooplesid sellega, kui hästi nad Flynni tunnevad. Osad arutasid aga sidemete võimendamist Venemaal eksiilis elava endise Ukraina presidendi Viktor Janukovitšiga, kes oli mingil ajal teinud tihedat koostööd Manafortiga.

Luureandmed olid osa vihjetest - nende hulgas oli info otsesest suhtlusest Trumpi nõunike ja Vene ametnike vahel -, mille USA ametnikud eelmisel aastal said, kui nad alustasid uurimist seoses sellega, kas Venemaa püüdis sekkuda presidendivalimistesse ja kas mõni Trumpi abidest võis Moskvat selles aidata.

Eelmisel suvel kogutud informatsiooni pidasid luureagentuurid piisavalt usaldusväärseks, et anda see edasi FBI-le, mis algatas uurimise. Samas pole selge, kas Vene ametnikud ka tegelikult püüdsid otse Manaforti ja Flynni mõjutada. Mõlemad mehed on eitanud igasugust koostööd Vene valitsusega, et valimistesse sekkuda.

Teisipäeval tunnistas endine CIA direktor John O. Brennan, et nägi luureandmeid, mis viitasid sellele, et Venemaa tahtis kasutada Trumpi kampaanialiikmeid - teadlikult või mitte - valimistulemuste mõjutamiseks.

Kas venelased tegid otsest koostööd mõne Trumpi nõunikuga, ongi FBI uurijate keskne küsimus, millele vastus leida. Trump ise on tõrjunud väiteid, et Venemaa püüdis valimistesse sekkuda, nimetades neid libauudiseks. Tema sõnul pole tema kampaania ja Vene ametnike vahel kontakte olnud.

"Kui venelased ka püüdsid mind mõjutada, ei olnud ma sellest teadlik ja see ei oleks neil õnnestunud. Ma ei teinud koostööd venelastega selleks, et valimisi mõjutada," ütles Manafort pressiteates.

Valge Maja, FBI ja CIA ei ole meedia väiteid kommenteerinud. Flynni advokaat ei ole samuti kommentaari edastanud.