Vabariiklasest presidenti võeti lahkelt vastu Lähis-Idas, kuid NATO esindajate eelhäälestus oli jahedam, sest juba valimiskampaania ajal nimetas Trump NATOt iganenud organisatsiooniks ja kritiseeris riikide liiga väikest panust kaitsekulutustesse, vahendasid BBC ja Reuters.

Trump rääkis kohtumisel NATO juhtidele, et kõik alliansi liikmed peavad andma oma panuse kaitsekulutustesse. Ta mõistis hukka Manchesteris toimunud rünnaku ja ütles, et terrorism tuleb peatada.

Enne tippkohtumist ütles Euroopa kõrge diplomaat, et eelkõige oodatakse Trumpilt kinnitust NATO aluspõhimõttele, et rünnak ühe liitlase vastu on rünnak kõigi vastu. "Sõnadel on kaalu ja seda oodatakse väga," nentis ta.

Seda Trump paraku ei teinud. Ta rääkis taas riikidest, kes ei täida NATO kaitsekulutuste eesmärki, öeldes, et nad on varasemate aastate eest võlgu. Lisaks märkis Trump NATO värskelt valminud uue peakorteri kohta, et ta ei ole kordagi küsinud, kui palju selle ehitamine maksma läks.

Selgesõnalist kinnitust, et tema administratsioon on pühendunud NATO ühistele julgeolekugarantiidele, USA president ei andnud. BBC teatel näitab ainuüksi asjaolu, et selline küsimus on üles kerkinud, kui pingeline on suhe organisatsiooni ja Trumpi vahel, kelle juhitav riik on selle juhtliige.

Merkel rõhutas NATO tähtsust julgeolekusambana

Saksa kantsler Angela Merkel ütles tippkohtumisele saabudes, et liitlased kinnitavad kohtumisel üle NATO tähtsuse ühise julgeoleku sambana.

"Kõik liitlased kinnitavad, et NATO on ühise julgeoleku sammas, millesse kõik liikmesmaad solidaarselt panustavad. Seda teeb ka Saksamaa läbi osaluse Balti õhuturbemissioonil, toetuse osutamise Afganistanis ning võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) vastu," lausus Merkel ajakirjanikele.

Kantsleri sõnul liitub NATO ametlikult ISISe-vastase koalitsiooniga, kuid Saksamaa panus koalitsioonis sellega ei muutu, sest see on juba niigi arvestatav.

Kaitsekulutuste osas avaldas Merkel lootust, et tulevikus ei keskenduta üksnes sellele, kui palju liitlased kaitsele kulutavad, vaid ka sellele, missugustele võimekustele raha eraldatakse.

May lubas nõuda luureinfo lekke peatamist

Briti peaminister Theresa May rääkis tippkohtumisele saabudes, et kavatseb nõuda Trumpilt kahe riigi vahel jagatud luureinfo lekkimise peatamist.

"Meil on Ühendriikidega eriline suhe. See on meie sügavaim julgeoleku- ja kaitsepartnerlus. Mõistagi rajaneb see usaldusel. Osa sellest on teadmine, et luureandmeid saab vahetada usalduslikult," ütles May uude NATO peakorterisse saabudes ajakirjanikele.

"Kavatsen president Donald Trumpile selgeks teha, et luureandmed peavad jääma salajaseks," sõnas Briti valitsusjuht.

Pärast NATO peakorteri külastamist on Trumpi graafikus ainus moment avalikuks sõnavõtuks, enne kui ta NATO liidritega õhtustab. Loodetakse, et Trump kinnitab oma sõnavõtus oma täielikku toetust alliansile.

NATO loodab Trumpile muljet avaldada sõjaväeorkestri, peakohal lendavate hävitajate ja jalutuskäiguga klaasist ja terasest uuest peakorteris, kuhu koliti vanast ja amortiseerunud hoonest.

USA riigisekretär Rex Tillerson ütles, et Trump kavatseb survestada NATO liidreid kulutama kaitsele rohkem raha ja võtma enda kanda suuremat koormat alliansi kuludest. See on sõnum, mida Trump on nii enne kui pärast Valgesse Majja kolimist korduvalt rõhutanud.

Trump: osa riike on USA-le võlgu suuri summasid

USA president Donald Trump kutsus neljapäeval oma esimesel NATO tippkohtumisel allianssi tegema rohkemat terrorismi, migratsiooni ja Venemaa vastu.

"NATO tulevik peab hõlmama suurt keskendumist terrorismile ja immigratsioonile, samuti Venemaast tulenevatele ohtudele ning NATO ida- ja lõunapiiridele," ütles Trump, avades alliansi uues peakorteris Brüsselis 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute memoriaali.

Trump märkis, et NATO liikmed peavad suurendama oma kaitsekulutusi ning nad on USA-le võlgu tohutuid summasid.

"23 liikmesriiki 28-st ei maksa seda, mida nad peaksid maksma ja mida nad peaksid maksma oma kaitsmise eest," ütles Trump.

"See ei ole õiglane USA rahva ja maksumaksjate suhtes. Paljud neist riikidest võlgnevad eelmistest aastatest tohutuid rahasummasid," sõnas ta.