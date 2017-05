Ragn-Sells kaebab Tallinna jäätmeveo pärast kohtusse

Ragn-Sellsi juht Rain Vääna ütles "Aktuaalsele kaamerale", et firma kavatseb ka edaspidi konkureerida Tallinna jäätmekäitluslepingute pärast ning kohtusse pöördumine on pigem päevade kui nädalate küsimus.

"Me oleme endiselt veendunud, et see tegevus, mida Tallinn ikka edasi teeb, et üritab selle jäätmekäitluslepingu, mida algselt teenindas BWM, nüüd suunamise teel edasi anda Tallinna prügilale vedamiseks. Me oleme kindlad, et see on ebaseaduslik tegevus ja me kindlasti kaebame selle peale," rääkis Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna, kinnitades kohtusse pöördumist.