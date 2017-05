Video: Korb esitas eesti- ja venekeelsele meediale vastakaid seisukohti

Kolmapäeval tunnistas Korb "Aktuaalsele kaamerale", et mõistab, et tema seisukohad olid ministrile sobimatud, vabandas ning kinnitas, et Eesti peab kuuluma NATOsse. Korb ütles, et räägib sama juttu nii eesti- kui venekeelses meedias.

Kohe pärast saadet andis ta intervjuu venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale", kus ütles, et uuesti veteranidega kohtudes jääks ta oma sõnade juurde. Korb ütles veteranidele, et ta pole NATO liikmesuse pooldaja.

"No muidugi. Ma ei leia, et ma oleksin selles olukorras midagi valesti öelnud. Ma ütleks kõike täpselt samamoodi. Sel kohtumisel ma ei kritiseerinud NATOt ja ma ei öelnud, et Eesti peaks NATOst lahkuma," rääkis Korb venekeelses uudistesaates.

"Sel kohtumisel ma kirjeldasin olukorda ja minu suhtumine sellesse ei ole muutunud," kinnitas Korb.