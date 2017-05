Trumpi soosik FBI juhi kohale palus endaga mitte arvestada

Eelmisel nädalal nimetas USA president Donald Trump Liebermani peamiseks soosikuks FBI uue juhi ametikohale. Nüüd aga saatis Lieberman Trumpile kirja, kus taandas end võimalike kandidaatide hulgast, vahendas Reuters.

Kirjas viitas ta oma tööle New Yorgi õigusbüroos, mille juht on Marc Kasowitz, kes omakorda esindab Trumpi tema valimiskampaania-aegsete Vene-sidemete uurimise juhtumis.

Lieberman ja Valge Maja ei ole esialgu teemat kommenteerinud.

Trump on FBI-le juhti otsinud alates sellest, kui ta selle senise juhi James Comey ootamatult vallandas.

Eelmisel nädalal lubas Trump, et nimetab uue direktori ametisse kiiresti, andes mõista, et see võib juhtuda enne tema välisvisiiti Saudi Araabiasse. Visiidile sõitis Trump eelmisel reedel.

Algul kandidaatide nimekirjas olnud senaator John Cornyn teatas, et tema prioriteet on ülemkoda. Endine föderaalprokurör Trey Gowdy ütles esmaspäeval, et tema pole Comey asendamiseks õige isik, ehkki justiitsminister Jeff Sessions oli temaga sellest võimalusest rääkinud.

Samal päeval teatas ka endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) tippametnik Richard McFeely, et ei soovi seda ametit.

Endine justiitsministeeriumi osakonnajuhataja Alice Fisher on samuti end kandidaatide hulgast eemaldanud.

FBI juhile peab heakskiidu andma senat.