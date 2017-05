Kuigi kalamehi on aastaid kutsutud üles olema valvsamad, on nakkevõrkude vette triivima ning põhja jäämine endiselt suur probleem. Keskkonnainspektsioon veab koristustalguid, mille jooksul on Peipsi järvest välja võetud peaaegu 300 võrku.

Kuna vees vedelevad võrgud ohustavad nii kalu kui ka lõhuvad veesõidukite mootoreid ja kalastajate püügivahendeid, ei saa neid ka vette jätta ja nii olidki kolmapäeval ja neljapäeval Peipsi järve keskosal korraga väljas seitse keskkonnainspektsiooni alust, et Peipsi taaskord vanadest võrkudest puhtaks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võrgud satuvad siia veekokku väga erinevatel põhjustel. Päris kindlasti on ka neid võrku, mille on jää ära liigutanud ja kalurid ei leia neid enam üles, aga kohati tundub olevat ka neid võrke, mis on sihilikult jäetud," rääkis keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

Olgugi, et keskkonnainspektorid loodavad, et olukord läheb aastatega paremaks, siis ei ole seda juhtunud.

"Me oleme harjunud sellega. Muidugi on see pettumus, et neid võrke iga aasta niimoodi koristada tuleb," märkis Kask.

Et olukorda muuta, on viimastel aastatel kaasatatud Peipsi puhastamise aktsiooni ka kalurid.

"Olen siin juba 15 aastat kala püüdnud ja tahaks, et edaspidi ka oleks varu olemas. Ei ole ilus jätta vanu võrku siia, aga juhtub endal ka teinekord kui jää liigub," rääkis kalur Ilmar.

Kahe päevaga võeti Peipsi põhjast välja ligi 300 võrku. Puhastusaktsioon jätkub järgmise nädala alguses Peipsi lõunaosas Kallaste ümbruses.