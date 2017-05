Koeru keskkooli direktor lahkus õpilaste ja töötajate survel ametist

Koeru keskkooli õpilasesinduse ärev kiri jõudis vallamajja poolteist nädalat tagasi, välja toodi kümme punkti, mis direktori tegevuses ei meeldi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Direktor ei osale kõikidel üritustel, ta kipub magama jääma, hilineb, sõidustiil ei ole vastav. Oleme näinud, et ei ole me saanud piisavalt tuge või on jäänud mõned probleemid lahendamata," kirjeldas õpilasesinduse president Hannes Linno ette tulnud probleeme.

Koeru keskkooli palgal on ligi 50 töötajat, neist 28 andsid oma allkirja pöördumisele, milles nõutakse direktori väljavahetamist. Eravestlustes vallajuhtidega on koolijuhi väljavahetamise vajadusest räägitud varemgi.

"Nagu ka riiklik järelvalve ütles, et dokumentides on probleeme. Ja ka meie ei ole rahul kooli alusdokumentide käsitlemisega, need on kõik väga vaevalised ja pikad protsessid olnud," sõnas kooli huvijuht Kirsika Ilmjärv.

Direktor Tiit Tali sõnul üllatas õpilaste ja õpetajate nii jõuline reaktsioon teda tõsiselt.

"Me rakendame "Ettevõtlikku kooli", muutunud õpikäsitlust, arendame digipädevusi. Ilmselt on see õpetajatele korraga liiga palju ja ülejõukäiv. See on see põhjus, miks on tekkinud rahulolematus," leidis ta.

Koeru vallavanem Andres Teppan leppis juba kaks nädalat tagasi koolijuhiga kokku, et direktor lahkub ametist õppeaasta lõpul.

"Kui nüüd vaadata tagasi ja nendele probleemidele otsa, siis mul on samasugune arvamus, et ta ilmselt ei sobi võib-olla nii suurt töökollektiivi juhtima," nentis Teppan.

Neljapäeva hommikul jõudis vallavanema arvutisse ka Tiit Tali lahkumisavaldus. Töösuhe lõpetatakse poolte kokkuleppel.