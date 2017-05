Mõõdukalt sooja reedet jahutab loodetuul

Reedel on Eesti Venemaale taanduva madalrõhkkonna tagalas, kus sadu on vähe ja õhk on mõõdukalt soe, kuid ebamugavust võib lisada puhanguline loodetuul.

Eeloleval ööl sajab Eestis kohati hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja saartel. Tuul puhub loodest ja läänest 4-9, rannikul iiliti 14 m/s. Sooja on 4-10 kraadi, maapinnal võib temperatuur langeda kohati 0 kraadini.

Hommikul võib hoovihma sadada Kagu-Eestis. Puhub mõõdukas loodetuul. Sooja on 8-12 kraadi.

Päev tuleb kohati vihmahoogudega. Puhub loodetuul 5-10, pärastlõunal rannikul iiliti 14 m/s. Sooja on 15-18, meretuulega rannikul 12 kraadi.

Laupäeval laieneb Läänemerele lõuna poolt kõrgrõhuala ja võtab tuulel hoo maha, põhjast võib järgmine madalrõhulohk hoovihma tuua. Õhus on sooja 3-10 kraadi, maapinnal võib olla öökülma. Päeval tuleb sooja 13-19 kraadi.

Pühapäeval süveneb Skandinaavia keskaladel madalrõhkkond. Pöörise idaservas võib tugevnevas lõunavoolus Eestisse saabuda väga soe õhumass. Tihedam sadu enne hilisõhtut ei tohiks jõuda, vihmahooge mõnel pool ikka esineb. Öö on veel jahe, päeval tõuseb õhutemperatuur 16-21, mõnes kohas võimalik, et 25 kraadini.

Järgnevatel päevadel liigub sama tsüklon Skandinaaviast üle Lõuna-Soome Venemaale. Esmaspäeva öö on vihmane, päeval on sadu harv ja päikest enam. Tuul on võrdlemisi tugev ja pöördub edelast-läänest loodesse. Öö on soe ning päeval tõuseb õhutemperatuur veel kohati 20 kraadini.

Teisipäeval pöördub tuul madalrõhkkonna tagalas põhja ning Eestisse tungib jahedam õhumass. Hooti sajab vihma, öösel on keskmiselt sooja 7 kraadi, päevamaksimumid enam üle 15 kraadi ei tõuse.