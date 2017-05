Stoltenberg: NATO kiitis heaks kaitsekulutuste tõstmise aastaplaanid

"Selleks, et tagada üha ennustamatumas maailmas meie rahvaste julgeolek, peame jätkama kaitsesse investeerimist ja tagama õiglase koormajagamise," ütles Stoltenberg ajakirjanikele.

Peasekretäri sõnul kiitsid riigi- ja valitsusjuhid heaks põhimõtte, et need riigid, kes ei täida veel kohustust kulutada kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) kaitsele, koostavad aastaplaanid, milles näitavad selgelt, kuidas nad kavatsevad selleni jõuda.

"Need plaanid koosnevad kolmest osast. Esiteks, millal nad kavatsevad selleni rahaliselt jõuda. Teiseks, missugustesse võimetesse nad raha investeerivad ja kolmandaks, missugune on riikide panus alliansi operatsioonidel ja missioonidel," ütles Stoltenberg. Ta rõhutas, et võtmetähtsusega on see, kuidas lisaraha investeeritakse.

"Tervitan seda, et mitu liitlast ütles täna välja, kuidas nad kavatsevad eesmärki täita," sõnas Norra ekspeaminister. "Esimesi plaane on oodata detsembris."

Suhetes Venemaaga kinnitasid liitlased taas kaheosalist lähenemist, mis hõlmab tugevat kaitset ja sisulist dialoogi, ütles ta.

"Liitlased seisavad tugevalt üksteise kõrval, et vältida konflikti ja säilitada rahu. Samal ajal oleme avatud dialoogile Venemaaga läbipaistvuse säilitamiseks ning riskide vähendamiseks," lausus Stoltenberg.

Pühendumus NATO-le ja artikkel 5-le käivad käsikäes

USA president Donald Trump on pühendunud NATO kollektiivkaitseklauslile artikkel 5, ütles Stoltenberg.

Stoltenbergilt küsiti Brüsselis lõppenud NATO tippkohtumise järgsel pressikonverentsil korduvalt Trumpi etteheidete kohta, et 23 liitlasriigi kaitsekulused ei ole piisavad.

Peasekretär möönis, et Trump võis olla oma sõnumi esitamises järsk, aga sõnum ise oli õige - liitlased peavad tegema rohkem.

Stoltenberg kinnitas ka, et Trump saatis 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute ohvritele ja artikkel 5-le pühendatud memoriaali avades tugeva sõnumi pühendumusest NATO-le.

"Pole võimalik olla NATO-le pühendunud ilma pühendumiseta artikkel 5-le," sõnas Norra ekspeaminister.

Trump ütles varem, et "kakskümmend kolm liikmesriiki 28-st ei maksa seda, mida nad peaksid maksma ja mida nad peaksid maksma oma kaitsmise eest". "See ei ole õiglane USA rahva ja maksumaksjate suhtes. Paljud neist riikidest võlgnevad eelmistest aastatest tohutuid rahasummasid," sõnas ta.